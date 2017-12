Stiri pe aceeasi tema

- Publicatia mentionata sustine ca in ultimele luni au fost formulate trei oferte pentru preluarea controlului la Alitalia, una venita de la Lufthansa, alta de la compania britanica low-cost easyJet si una de la fondul american Cerberus. Pentru moment, oferta companiei germane pare a fi favorita. "In…

- Procedurile pentru vanzarea companiei Alitalia au ajuns la final, in conditiile in care grupul german Lufthansa pare favorit la preluarea transportatorului aerian italian, informeaza un articol publicat joi in cotidianul italian "Corriere della Sera".

- Informația este publicata de Reuters, care citeaza surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. In august, Air Berlin si-a declarat insolventa, dupa ce principalul sau actionar, compania Etihad Airways din Abu Dhabi, a incetat sa ii mai acorde sprijin financiar. Acest anunt a obligat Guvernul…

- Guvernul german si-a anuntat miercuri intentia de a imbunatati 'rapid' ajutorul pentru victimele atentatelor, dupa publicarea unui raport care scoate in evidenta numeroase lacune in raspunsul autoritatilor dupa atacul comis la un targ de Craciun din Berlin, in urma cu un an, cand au murit 12 persoane…

- Compania aeriana britanica easyJet a obtinut aprobarea Comisiei Europene (CE) pentru a prelua o parte din activele Air Berlin, transmite DPA. Compania low-cost easyJet ar urma sa preia o parte din operatiunile Air Berlin de pe aeroportul Tegel din Berlin, pentru aproximativ 40 de milioane…

- Liderul Partidului Social-Democrat german (SPD), Martin Schulz, a anuntat luni ca tratativele cu blocul conservator al cancelarului Angela Merkel privind formarea noului guvern vor incepe saptamana viitoare daca congresul formatiunii, ce se reuneste ulterior in aceasta saptamana, va da unda verde…

- Guvernul german ofera migrantilor carora le-au fost respinse cererile de azil un bonus ce poate ajunge la 1.000 de euro, daca acestia se vor intoarce voluntar acasa. Ministerul de Interne a anuntat noul program care se va numi "Tara Ta, Viitorul Tau, Acum!" si va dura pana pe 28 februarie…

- Familiile care se intorc acasa pot solicita bunuri și servicii in valoare de pana la 3.000 de euro, in timp ce persoanele individuale pot primi bunuri și servicii in valoare de 1.000 de euro in țara lor, a precizat ministerul, adaugand ca noile ajutoare reprezinta o extindere a unui program, deja…

- Negocierile privind formarea unei noi mari coaliții in Germania intre creștin-democrații cancelarului Angela Merkel și social-democrați nu vor incepe cel mai probabil inainte de noul an, a afirmat luni vicepreședinta partidului lui Merkel, informeaza dpa și Reuters. Julia Kloeckner, vicepreședinta…

- Intrebat care este explicatia deprecierii monedei nationale in raport cu euro, Mihai Tudose a raspuns: ”Va recomand calduros sa vorbiti cu Banca Nationala care ar trebui sa fie un pic atenta la aceste lucruri. BNR poate si trebuie sa intervina pe aceste lucruri. N-a facut-o. Intrebati domnia sa,…

- Guvernul a stabilit recent o derogare pentru ca toți angajatorii sa demareze negocieri colective, in contextul nevoii de creștere a salariilor brute pentru acoperirea transferului contribuțiilor de pensii (CAS) și sanatate (CASS). Daca firmele sunt de rea-credința și nu majoreaza toate salariile brute,…

- Negocierile conduse de Angela Merkel pentru a incerca sa formeze un nou guvern in Germania dupa alegerile legislative din septembrie au esuat duminica seara ca urmare a retragerii Partidului Liber-Democrat (FDP), dupa mai mult de o luna de discutii, transmite AFP."Este de preferat sa nu guvernam…

- Guvernul si PSD nu mai stiu cum sa se laude cu cresterea economica peste asteptari. "Tigrul Europei", "suntem de invidiat", "veste proasta pentru cei care ne doreau sfarsitul tragic in chinuri" - auzim de cateva zile dinspre Putere, care ii numeste "cor de bocitoare" pe cei care atrag atentia ca suntem…

- Siria a anunțat, marți, ca intenționeaza sa se alature Tratatului pentru Clima de la Paris și astfel Statele Unite raman singura națiune care se opune acestuia, scrie Reuters. Siria și Nicaragua erau singurele doua națiuni din afara tratatului pentru clima de la Paris, semnat in 2015 de 195 de națiuni.…

- Scutiri de impozite, facilitați și prețuri foarte mici la privatizarea sau chiria terenurilor, bunuri oferite in folosința pe gratis - sunt doar cateva detalii din oferta incredibila pe care Guvernul a facut-o investitorilor

- Compania aeriana britanica EasyJet a confirmat acordul de 40 de milioane de euro prin care va achizitiona o parte din operatiunile AirBerlin, o decizie care va asigura pastrarea a 1.000 de locuri de munca, transmite BBC. EasyJet va cumpara o parte din activele operatorului aerian german de…

- Martin Schulz, fost candidat al social-democratilor germani pentru functia de cancelar, a declarat ca in Germania ar trebui sa aiba loc noi alegeri parlamentare, daca negocierile purtate de Angela Merkel pentru formarea unei noi coalitii guvernamentale vor esua, relateaza Politico.eu. …

- Azi intra in vigoare masuri mai stricte de securitate pentru zborurile catre Statele Unite. Liniile aeriene precizeaza ca pasagerii vor fi controlati mai strict, conform noilor cerinte ale autoritatilor americane, reaminteste Reuters. In unele cazuri, vor avea loc scurte interogatorii…

- Catalonia se confrunta cu o criza interna, din cauza procesului de proclamare a independenței fața de Madrid. Presedintele separatist catalan Carles Puigdemont a refuzat oferta de a se exprima in Senatul spaniol, cu o zi inainte de votul Camerei Superioare a Parlamentului spaniol asupra unei plasari…

- Duminica, cele doua regiuni au organizat un referendum privind sporirea autonomiei fiscale si administrative. Potrivit rezultatelor partiale, peste 90% din alegatorii care au votat in cadrul referendumurilor consultative din regiunile italiene Lombardia si Veneto au optat pentru sporirea autonomiei.…

- Compania aeriana germana Lufthansa este pregatita sa inainteze o oferta in valoare de aproximativ 500 milioane de euro (590 de milioane de dolari) pentru Alitalia, a anuntat luni publicatia italiana Corriere della Sera, transmite DPA.

- Crestin-democratii Angelei Merkel au suferit, duminica, o infrangere intr-un scrutin legislativ regional anticipat, o lovitura dura inaintea negocierilor in vederea formarii viitorului Guvern german. Cu peste 37% din sufragii, Partidul social-Democrat (SPD) s-au clasat pe primul loc in urma…

- Intre timp, Londra da asigurari Poloniei privind garantarea drepturilor acestei comunitati din Marea Britanie. Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, va avea duminica, la Londra, o discutie cu omologul sau britanic, informeaza TVR. Londra spera ca liderii europeni vor decide la summitul…

- Ryanair va reclama la Autoritatea pentru Concurența a UE acordul in urma caruia rivala Lufthansa va cumpara parți importante din Air Berlin cu suma de 210 milioane de euro, transmit BBC și Reuters, potrivit Agerpres.ro. Compania aeriană germană Lufthansa a semnat joi un acord vizând…

- Negociatorul principal al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a cerut statelor membre ale UE sa-i dea permisiunea de a incepe discutiile cu Marea Britanie asupra viitoarelor relatiilor comerciale, in ciuda opozitiei unora dintre tarile comunitare, intre acestea Germania, Franta si Romania, scrie „The…

- Acordul, care ar urma sa fie semnat la ora locala 12:00 (10:00 GMT) in fata notarului, prevede ca Lufthansa va prelua 81 de avioane si 3.000 de angajati, din cele 144 de aparate si 8.500 de salariati ai Air Berlin, a precizat Carsten Spohr. "Astazi vom asista la un moment de cotitura in…

- Romania a blocat negocierile pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Informatia a fost publicata de cotidianul The Times, care citeaza surse de la Bruxelles, informeaza joi dimineața Digi24.Potrivit jurnalistilor britanici, Romania, Franta si Germania au cerut stoparea deschiderii…

- Uniunea Europeana va trebui sa reanalizeze strategia privind Brexit daca Marea Britanie nu isi va imbunatati semnificativ propunerile adresate Bruxellesului, afirma presedintele Consiliului European, Donald Tusk, citat de site-ul agentiei Reuters. "Auzim ca Guvernul britanic se pregateste…

- In august, Air Berlin si-a declarat insolventa, dupa ce principalul sau actionar, compania Etihad Airways din Abu Dhabi, a incetat sa ii mai acorde sprijin financiar. Acest anunt a obligat Guvernul german sa vina in sprijinul operatorului aerian cu un credit punte de 150 de milioane de euro pentru…

- AJOFM Alba prezinta oferta de anunturi locuri de munca in strainatate, valabila la data de 9 octombrie, prin reteaua EURES. Sunt 1429 de posturi disponibile in Finlanda, Germania, Italia, Marea Britanie, Luxemburg, Malta, Republica Ceha, Slovacia si Spania. Cele mai noi sunt in Finlanda si Spania. Lista…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, a declarat sambata ca in Guvern s-a discutat despre un așa-numit Schengen militar. "Ați vorbit și despre birocrație. Suntem foarte conștienți de procedurile birocratice de la granițele României,…

- Aproximativ 1.400 de angajati ai Air Berlin, a doua cea mai mare companie aeriana din Germania, sunt amenintati cu demiterea, potrivit unor documente prezentate vineri de catre sindicate, relateaza site-ul agentiei Reuters. Intregul personal de la sol al companiei aflate in insolventa…

- Guvernul de la Roma i-a cerut noului ambasador nord-coreean, care nu fusese inca acreditat, sa paraseasca Italia, in semn de protest fața de testele nucleare și cu rachete balistice ale Phenianului, transmite Agerpres.