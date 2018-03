Stiri pe aceeasi tema

- „Serviciul Independent pentru Protectie si Anticoruptie (SIPA) a fost folosit pentru urmarirea magistratilor si intimidarea lor”, a sustinut istoricul Marius Oprea la audierile din cadrul Comisiei SIPA. Senatorul clujean Mihai Gotiu a postat pe Facebook principalele declaratii ale istoricului.

- Prorectorul UBB da asociatia GRAUR in judecata: "Nu sunt vinovat de plagiat și autoplagiat" Asociatia clujeana GRAUR a cerut indepartatea persoanelor dovedite ca au plagiat din structurile de decizie ale Ministerului Educatiei. Pe lista figureaza si prorectorul UBB, Ioan Bolovan, care sustine ca nu…

- Daniel Zamfir a precizat ca fratele sau se judeca cu o banca pentru clauze abuzive. De asemenea, politicianul a zis ca acesta nu beneficiaza nici de legea darii in plata și nici de cele de acum. "Un om mic. Nu poate mai mult. Ataca familia. Ma așteptam și ma aștept in continuare la mizerii,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu PNL, prin Ludovic Orban, trage o a doua rafala de gloanțe impotriva propriului deputat, domnul Daniel Zamfir. Dupa ce acesta a fost maturat de la șefia Comisiei economice, iata ca acum partidul da de pamant cu un proiect de lege promovat de acesta. O face in mod public.…

- Senatorul PNL Daniel Zamfir are o reacție virulenta, dupa ce parlamentarii PNL au luat decizia de a nu susține proiectul sau de lege cu plafonarea dobanzilor. Orban susține ca Ludovic Orban și Florin Cițu au imbrațișat interesele bancilor și ale bancherilor, in dauna intereselor romanilor. Citește…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca parlamentarii liberali au fost mandatati sa voteze impotriva proiectului privind plafonarea dobanzilor, explicand ca "nimeni nu a pus pistolul in tampla niciunui beneficiar de credite sa semneze contractul in momentul in care a solicitat creditul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, s-a referit marti, in cadrul audierii sale la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, la dosarul "Microsoft" si cel in care este acuzat de marturie mincinoasa, formuland o serie de intrebari privind activitatea SRI in cadrul acestora, a…

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- Politiciana, pentru a-și arata susținerea fața de procurorul Mircea Negulescu, Portocala, a notat pe Facebook: "Je suis Portocala! Nu știu ce minuni a facut procurorul asta, dar i-a rupt pe penali". Replica lui Daniel Zamfir a venit imediat pentru a o taxa pe Crina Dobre. [citeste si]…

- "Dragnea, stapanul impozitelor! Va anunt in premiera doua mega golanii ale PSD-istilor. Prima informatie - NU renunta la formularul 600. Jocul de glezne pe care il fac in aceste zile este doar pentru a opri furia voastra. Asteptati degeaba! Ei spera sa va calmati pana in martie. Nu au avut…

- Liderul social-democrat din Iasi, Maricel Popa, a declarat ca discutiile pe tema excluderii lui Chirica vor fi purtate in interiorul partidului si ca, pana ce nu va fi luata o decizie finala, nu vor fi facute declaratii publice. "Noi discutam in cadru statutar, in interiorul partidului. Este…

- Daniel Zamfir, senatorul care a fost inlocuit la șefia Comisiei economice de Florin Cițu, a declarat ca, indiferent de ceea ce se va intampla cu cariera sa politica, va cntinua lupta cu abuzurile sistemului bancar.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, in contextul in care Daniel Zamfir l-a acuzat ca a "inrosit telefoanele" pentru a-l inlatura de la sefia Comisiei economice, ca il felicita pe Florin Citu pentru alegerea in aceasta functie, afirmand ca acesta l-a invins la Congres pe Viorel Catarama,…

- Florin Cițu și Ludovic Orban, doi politicieni care aveau postari zilnice pe Facebook despre diferite lucruri, odata cu eliminarea senatorului PNL, cunoscut pentru luptele sale cu bancile in favoarea romanilor, tac. Nu au mai scris absolut nimic pe rețeaua de socializare. In cazul lui Ludovic Orban,…

- "Solidar, dincolo de partide! Solidar cu demnitatea, curajul și lupta pentru principii. Solidar cu cei care merg in linia intai in lupta cu bancile, cu marile corporații, in interesul cetațeanului. Și nu in ultimul rand, solidar cu cei care ii expun pe politruci. Zamfir e om politic. Ludovic Orban…

- "Tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat (la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta, ci preferinta…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, cu 16 voturi pentru si opt impotriva, in locul sau fiind desemnat Florin Citu. „E vorba de un lucru: ai o activitate foarte buna, ne mandrim cu activitatea ta de la Comisia economica, dar pleaca acasa. Colegii au apreciat…

- "Florin Cițu este un fel de Chichirau, dar mai lent. Chichirau este cu efervescența. Nu este nicio diferența intre discursurile celor doi, Chichirau și Cițu, doar ca - așa cum va spuneam - domnul acesta este mult mai lent. L-am auzit spunand niște aberații... fiind atat de convins de ele... Doamne…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- Adriana Saftoiu reacționeaza dur la execuția pusa la cale de președintele PNL, Ludovic Orban, la adresa senatorului liberal Daniel Zamfir. Cel din urma a fost schimbat de la șefia Comisiei Economice din Senat și inlocuit cu Florin Cițu. "....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi,…

- Schimbarea senatorului PNL Daniel Zamfir de la sefia comisiei economice, aflat intr-un conflict deschis cu presedintele Ludovic Orban, care a fost inlocuit cu senatorul Florin Citu, nu a fost singurul moment tensionat din sedinta senatorilor liberali de joi dimineata, inainte de inceperea sesiunii parlamentare.…

- In PNL crapa nervii din cauza faptului ca Ludovic Orban iși impune favoriții in puținele funcții pe care liberalii le au la dispoziție in Parlament. Citește și: Consilierul de comunicare al lui Dragnea, numit consilier onorific de premierul Viorica Dancila Ședința grupului PNL din Senat…

- ”Imi dorește capul pentru ca probabil i l-a cerut cineva sau probabil se gandește ca activitatea mea de la partid dauneaza partidului. Dupa cum știți, duminica, la grupurile parlamentare reunite am solicitat președintelui partidului o discuție sincera in care sa imi spuna care sunt elementele de deviaționism…

- "E vorba de un lucru: ai o activitate foarte buna, ne mandrim cu activitatea ta de la Comisia economica, dar pleaca acasa. Colegii au apreciat cu totii, chiar le-am cerut inainte de vot, le-am depus un raport de activitate de la comisie, cu totii mi-au spus chiar cuvinte elogioase la adresa activitatii…

- Liberalul Daniel Zamfir a lansat miercuri un atac la adresa liderulu PNL, Ludovic Orban, acuzandu-l ca vrea sa il inlature de la sefia Comisiei economice din Senat. Acesta a afirmat ca liderul liberalilor a sunat "in disperare" ca Raluca Turcan sa fie realeasa lider de grup si spune ca PNL "are mare…

- ”Un veac de singuratate” ”Romania reala si Romania de pe Facebook sunt total diferite”, se arata pe Contributors.ro. Ca dovada, desi FB a reusit performanta de a da un pseudo-partid parlamentar, acesta e departe de a prinde contur dincolo de lumea virtuala, in viata politica urata si cruda, care functioneaza…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, l-a amenințat cu excluderea din partid pe senatorul Daniel Zamfir pentru proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor, dar și pentru alte ”atitudini neconforme” cu linia partidului. Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Daniel Zamfir l-a intrebat pe Ludovic…

- Președintele Comisiei Economice din Senat, Daniel Zamfir, a lansat pe Facebook un apel pentru liderii PSD, chiar inainte de ședința care va transa scandalul din cadrul partidului. Liberalul ii someaza pe social-democrati sa ii ceara explicatii premierului Mihai Tudose privind blocarea unui Ordin…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Pentru a elabora proiectele de modificare a legislatiei penale si a procedurii civile, Comisia speciala privind justitia se va reuni la finalul lunii ianuarie, a declarat, ieri, pentru Mediafax, presedintele comisiei, Florin Iordache (PSD). ”Deocamdata asteptam (amendamente la proiectele de lege-n.r.).…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a lansat un atac asupra liderul PSD, Liviu Dragnea, spunand despre acesta ca a inceput „asaltul asupra legilor Justiției”. El a spus, intr-o postare marți pe Facebook, ca majoritatea PSD-ALDE a incalcat regulamentul Camerei superioare a Parlamentului prin faptul ca a respins…

- Simona Halep, Ion Tiriac si Ilie Nastase au fost prezenti ieri in Parlamentul Romaniei, pentru a sustine reincluderea in circuitul sportiv a Arenelor BNR din Capitala. Demersul celor mai influente personaje din tenisul romanesc este sprijinit de Daniel Zamfir, presedintele Comisiei economice din Senat,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei. „Comisia de la Venetia – sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs…

