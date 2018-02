Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a catalogat luni seara drept o "petarda" acuzatiile la adresa Serviciului de Paza si Protectie (SPP). "Este o petarda. Daca va aduceti aminte, anul trecut a existat petarda cu gaura in buget de 10 miliarde pe care au lansat-o, ba ca nu exista raport, si pana la urma…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost chemat la audieri in Comisia de Aparare, dupa acuzațiile lansate la adresa șefului SPP, Lucian Pahonțu. Dragnea susține ca va merge la Comisie, pentru ca ”așa ne trebuie, daca am indraznit sa vorbim"....

- Deputatul PNL Daniel Gheorghe le-a cerut vineri, printr-o scrisoare deschisa, liderilor celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, sa organizeze referendumul pentru familie, deoarece au „o obligatie neonorata fata de poporul roman”, iar Centenarul Marii Uniri trebuie sarbatorit…

- Senatorul Daniel Zamfir a fost „executat” in grupul PNL de la Senat, in urma conflictului public pe care acesta l-a avut cu președintele partidului, Ludovic Orban.In ședința grupului PNL din Senat de joi, 1 februarie, in care se decid funcțiile pentru noua sesiune parlamentara, Daniel Zamfir…

- Premierul Dancila și miniștrii din Cabinet au renunțat la paza SPP, iar demnitarii din Executiv vor fi aparați de Jandarmerie. Decizia a fost confirmata de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, intr-o intervenție la Antena 3. Decizia vine in contextul conflictului aparut intre șeful…

- Liberalii vor vota împotriva, la vedere, la învestirea Guvernului Dancila, a anuntat duminica presedintele PNL, Ludovic Orban, care a facut apel la parlamentarii care "mai au capul pe umeri si mai au un pic de sensibilitate fata de soarta României" sa faca la fel. …

- Președintele PNL, Ludovic Orban, spune ca formularul 600 , coșmarul celor cu profesii liberale, este un ,,coșmar” care arata ,,ura de clasa” a Partidului Social Democrat. Orban susține ca fiscalitatea este data peste cap deoarece PSD a operat 261 de modificari la Codul Fiscal intr-un an de guvernare.…

- "PNL a luat decizia de a nu participa la nicio formula de guvernare care cuprinde PSD, de a vota impotriva oricarei formule de guvernare care contine PSD. Optiunea pe care am exprimat-o si presedintelui este pentru provocare de alegeri anticipate, deoarece consideram ca optiunea populatiei…

- Partidele politice sunt așteptate la Cotroceni pentru consultarile cu președintele Klaus Iohannis in vedere desemnarii premierului. Coaliția PSD-ALDE este prima care se va intalni cu șeful statului. UPDATE 12:58 Delegația PNL a ajuns la Cotroceni Condusa de Ludovic Orban, delegația PNL a ajuns la Cotroceni.…

- Primii care vor merge la consultari, incepand cu ora 12, vor fi cei de la PSD-ALDE. Propunerea de premier este europarlamentarului Viorica Dancila. Delegatia va fi condusa de Liviu Dragnea. „Da, am spus ca nu voi mai merge niciodata la Cotroceni in actualul mandat, dar cand am spus-o nu m-am gandit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, pentru Mediafax, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca „sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate.Premierul…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. "Am spus ca nu ma bag si nu comentez in aceasta perioada nimic", a raspuns Dragnea intrebat ce parere are despre…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, ca nu exista tabere in PSD si ca scandalul despre care vorbeste presa este "mult mai mic decat se vede". Reamintim ca, in ultima perioada, partidul condus de Dragnea s-a confruntat cu o serie de scandaluri interne. Dragnea a facut și o scurta…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea face un turneu prin judetele din Moldova. Liderul PSD se intalneste cu sefii organizatiilor teritoriale. Discutiile au loc in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului…

- Agitatia de ieri din PSD si o eventuala restructurare a Guvernului l-au obligat pe presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sa-si scurteze vacanta. Revenit in tara, Tariceanu a avut o intalnire cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, unde, potrivit unor surse politice, seful ALDE a spus clar ca o restructurare…

- Premierul Romaniei da explicatii la Romania TV in scandalul salariilor. Cum se schimba salariile de la 1 ianuarie, atat in privat, cat si la stat, ce se intampla cu impozitele pe care le platim. Vor fi anunturi cruciale atat pentru populatie, cat si pentru mediul de afaceri. Nu in ultimul rand, primul…

- Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, a anunțat, sambata, ca va face o solicitare catre președintele Comisiei de control al SRI, Claudiu Manda, liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, și președintele social-democrat, Liviu Dragnea, pentru a cere acțiuni cu privire la interceptarile pe care SRI le-a facut…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis primarului general al Capitalei Gabriela Firea sa renunte la ideea de a organiza un targ in Piata Victoriei, mentionand ca in caz contrar va fi personal responsabila de ce se va intampla de acum inainte. Citeste si: Liviu Dragnea iese la ATAC dupa…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, care a participat vineri la parada de la Arcul de Triumf, a declarat ca rivalitatile trebuie uitate de Ziua Nationala, cu referire la faptul ca presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, nu au fost prezenti in tribuna oficiala

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Deva, ca pozitia avuta de liderii celor doua Camere ale Parlamentului privind comunicatul Departamentului de Stat al SUA poate fi apreciata ca una "personala" si "ca o uzurpare de calitate", el precizand ca parlamentarii liberali se delimiteaza…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera ca poziția exprimata de președinții celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu și Liviu Dragnea, fața de comunicatul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii privind legile Justiției este iresponsabila și afecteaza grav interesele…

- „Respingerea acestor proiecte de lege este singura soluție, ele nu mai pot fi retrase, conform regulamentului. Este timpul ca parlamentarii puterii sa se trezeasca și sa voteze alaturi de noi pentru respingerea acestor proiecte. Orice modificare care trebuie facuta la aceste legi trebuie facuta prin…

- Președintele organizației județene PSD Bacau, senatorul Dragoș Benea, a declarat ca relația cu ALDE „scarțaie” in teritoriu pentru ca aceștia nu ii respecta pe social-democrați și „canta pe 2-3 voci". Organizația județeana ALDE este controlata de ministrul Viorel Ilie. Atmosfera din teritoriu este in…

- Presedintele PSD se implica in scandalul cresterii preturilor si sustine ca nu este de datoria Guvernului sa regleze situatia. Liviu Dragnea ia apararea Guvernului si spune ca singura datorie a Executivului este sa ia masuri pentru ca veniturile romanilor sa creasca. "Guvernul nu trebuie sa…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți ca la nivelul partidului nu s-a discutat despre o eventuala suspendare a președintelui Klaus Iohannis. "Vorbesc ei între ei (liberalii - n.r.). (...) Nu s-a discutat la noi așa ceva", a spus Dragnea, întrebat de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat marti situatia creata in fata Directiei Nationale Anticoruptie la sosirea liderului social-democrat Liviu Dragnea, sustinand ca nu trebuie pusa nicio forma de presiune asupra activitatii institutiilor. "Nu ma pot pronunta asupra dosarului (...), dar as…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a criticat marți situația creata în fața Direcției Naționale Anticorupție la sosirea liderului social-democrat Liviu Dragnea, susținând ca nu trebuie pusa nicio forma de presiune asupra activitații instituțiilor.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a averitzat luni ca are semnale din ce in ce mai serioase ca majoritate PSD - ALDE pregateste suspendarea din functie a presedintelui Klaus Iohannis din dorinta de a-i salva pe Liviu Dragnea si pe Calin Popescu Tariceanu "de consecintele faptelor lor".

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Baile Herculane, ca este posibila o discutie in Comitetul Executiv de vineri privind un miting al partidului, daca vor fi social-democrati care o vor cere precizand ca un asemenea miting trebuie ”sa aiba sens” si sa se stabileasca exact scopul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, pe numele caruia DNA a deschis dosar penal, ar trebui sa se retraga de la conducerea Camerei Deputatilor. Orban a comentat si prezenta social-democratilor la DNA, pe durata audierii lui Dragnea, spunand ca nu este normal…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca nu i se pare normal ca liderul social-democrat Liviu Dragnea sa vina insotit de bodyguarzi si sa se creeze grupuri de presiune la DNA, sustinand ca "indivizi de felul lui ar trebui sa faca un pas inapoi din politica", relateaza Agerpres.

- Orban, despre scutul facut in jurul lui Dragnea la DNA: Nu e normal sa se creeze grupuri de presiune Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, referitor la faptul ca mai multi membri de partid si sustinatori ai lui Liviu Dragnea au venit la DNA, ca nu e normal ca un om sa vina la parchet „inconjurat…

- Prezent la Inalta Curte, unde se judeca recursul in dosarul in care a fost achitat, Ludovic Orban a precizat ca Liviu Dragnea trebuia sa renunțe la funcția de președinte a Camerei Deputaților și sa faca un pas in spate in politica. Prezent la Inalta Curte, unde se judeca recursul in dosarul in care…

- In opinia sa, nu sunt motive ca ordonanța sa fie contestata la CCR, pentru ca nu exista in ea elemente de neconstituționalitate. „S-a lucrat foarte mult la acest act normativ. S-a analizat și cu specialiști in drept constituțional, fiscaliști, juriști. Nu vad de ce ar putea sa fie neconstituționala…