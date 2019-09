Stiri pe aceeasi tema

- „Depunem motiunea de cenzura. Saptamana viitoare avem noi runde de discutii cu posibili parteneri. Deja textul motiunii este discutat cu partenerii din opozitie, din UDMR. Forma a fost trimisa catre ALDE si Pro Romania. In conditiile in care saptamana viitoare vin la discutii, sansele motiunii sunt…

- Intrebat duminica la Digi 24 daca PNL va depune moțiunea de cenzura saptamana viitoare, liderul liberalilor a spus ca negocierile cu partidele vor continua și, cand vor fi 233 de semnaturi, atunci va fi depusa. „Depunem moțiunea de cenzura. Saptamana viitoare avem noi runde de discuții cu…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca opoziția unita are un potențial de 214 de voturi, deci moțiunea de cenzura ar avea cele mai mari șanse sa treaca. Orban a spus ca ulterior moțiunii, dorința PNL este sa provoace alegerile anticipate, dar in caz ca nu se realizeaza acest scenariu, atunci…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca o amanare a depunerii motiunii de cenzura ar putea determina o reorientare a fortelor pro si contra din Parlament. "Astazi, e prima data din 2017 cand o motiune de cenzura poate sa treaca fara nicio problema. Eu cred ca cei care au anuntat deja…

- PNL, prin vocea liderului Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca incepe negocierile, cu toate partidele, pentru depunerea motiunii de cenzura. Liberalii vor depune motiunea doar daca au cele 233 de voturi necesare pentru a da jos Executivul Dancila. „Vom depune moțiunea cand avem suficient de multe semnaturi.…

- Opoziția a strans doar 200 de voturi la moțiunea de cenzura, dupa ce atat Ludovic Orban, cat și Rareș Bogdan declarau, ca au asigurate cel puțin 215 voturi. Insa, calculele nu s-au adeverit in Parlament, unde Guvernul Viorica Dancila a supraviețuit celei de-a treia moțiuni de cenzura.Rareș…

- ”La europarlamentare a avut loc un meci amical in care opoziția caștiga batand cu 5-0 Anglia. Astazi a avut loc un meci real pentru campionatul european, sigur, in care PSD-ul a caștigat cu 1 la 0. Acest 1 la 0 face cat 10 la 0 in cazul unui meci amical. In cadrul acestui meci care prin iresponsabilitatea…

- Azi se voteaza moțiunea de cenzura! De cate voturi mai are nevoie Opoziția. Motiunea de cenzura intitulata “Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot” va fi dezbatuta si votata azi in plenul reunit al Parlamentului. Motiunea de cenzura a fost depusa si citita…