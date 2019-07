Lucian Avramescu: Radiografie In plamani, doctorii m-au cautat de aer Și au gasit urme din Calea Lactee, Apoi, o asistenta cu picioarele lungi De-i atingeau amigdalele, M-a carat la radiografia inimii, Cautandu-ma de auricule și de ventricule, Dar in fiecare odaie a cordului meu Locuia o femeie necunoscuta Așa mi-au luat la rand femurul, claviculele, Ca am ințeles ca-s mai multe, Oasele carpiene și metacaripiene, Mi-au pipait Fluierul cu care cant serenade in trupul tau. Nimic n-a scapat neradiografiat Doctorițele aveau și ele picioare lungi Care suiau pana-n cer Din asta pricina, urmarindu-le cu privirea, Ușuram munca orelistului… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol: ampress.ro

