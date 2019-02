Lovitură aeriană. Sunt 35 de morți Armata SUA a anuntat ca o recenta lovitura aeriana in centrul Somaliei a provocat moartea a 35 de combatanti al-Shebab, relateaza Reuters si AFP. "Aceasta lovitura aeriana a vizat militanti armati al-Shebab in timp ce se deplasau intre locatii intr-o zona rurala", se mentioneaza in textul citat. SUA lanseaza cu regularitate lovituri aeriene in Somalia in sprijinul guvernului sustinut de ONU de la Mogadiscio, care lupta impotriva insurgentilor al-Shebab de ani de zile. Intr-un comunicat, US Africa Command a anuntat ca lovitura aeriana a avut loc duminica in apropiere de Beledweyne,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

