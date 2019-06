Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie nu crede ca SUA sau Iranul doresc un razboi, dar este foarte ingrijorata de posibilitatea izbucnirii unui conflict accidental, a avertizat luni ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, transmite Reuters, preluat de Agerpres. ''Suntem foarte ingrijorati: nu credem ca vreuna dintre parti…

- Ministrul apararii britanic Penny Mordaunt a avertizat sambata Partidul Conservator, din care face parte, in legatura cu pericolul reprezentat de populism in competitia pentru desemnarea viitorului premier britanic si lider al formatiunii, transmite dpa. ''Exista pericole in a merge pe mana…

- Autoritațile de la Londra au recomandat ca persoanele care dețin dubla cetațenie, britanica și iraniana, sa evite calatoriile în Iran deoarece s-ar supune riscului de a fi reținuți pe nedrept sau tratați abuziv de catre autoritațile iraniene, potrivit Euronews citat de Mediafax.„Persoanele…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a avertizat, luni, in legatura cu riscul aparitiei unui conflict neintentionat intre SUA si Iran ca urmare a disputei referitoare la acordul nuclear iranian, transmit Reuters si AFP. ''Suntem extrem de ingrijorati de riscul unui conflict izbucnit accidental,…

- Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a declarat joi ca daca ar avea de ales intre anularea Brexit și un Brexit fara acord, ar prefera ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara acord, potrivit Reuters, informeaza mediafax. El a mai adaugat ca anularea Brexit, in contextul in…