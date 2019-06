F.T. Aseara, in jurul orei 19, mai mulți locuitori din Baicoi au protestat, din nou, impotriva poluarii din oraș și din localitațile invecinate, in contextul in care, potrivit unei postari pe Facebook a Asociației Eco Natura Comunitații Baicoi, in ultimele zile s-a inregistrat o “ creștere semnificativa a poluarii aerului, resimțita de catre locuitorii din Baicoi, Plopeni și Gageni”. Totodata, in același comunicat se mai menționeaza faptul ca protestul este justificat și de “ pasivitatea autoritaților cu privire la implementarea in regim de urgența a noilor masuri de operare impuse societații…