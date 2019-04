Stiri pe aceeasi tema

- Un accident a avut loc miercuri dimineata in zona Carlig. Doua masini au intrat in coliziune intr-o intersectie. La fata locului au fost trimise un echipaj de prim ajutor si unul de la Politie. Vom reveni cu informatii. FOTO: Facebook (Esti din Iasi daca...)

- Centrul National pentru Prevenirea Dezastrelor a avertizat locuitorii sa nu se apropie de Popocatepetl, intrucat in ultimele 24 de ore au fost observate peste 200 de explozii in urma carora au fost aruncate fragmente in flacari provocand incendii pe pasunile din apropiere. Centrul a ridicat…

- Trei autovehicule s-au izbit violent in aceasta dupa amiaza la intrarea in Letcani, dinspre Iasi. In urma impactului doua persoane au fost ranite. La fata locului au ajuns mai multe echipaje de la Politie si Salvare. SURSA FOTO: DRDP Iasi oficial

- Judecatorii au avut nevoie de cateva luni pentru a motiva cea mai dura sentinta care a fost pronuntata in ultimii ani la Iasi. Condamnarea la detentie pe viata a lui Aurelian Giosan (25 de ani) a fost explicata de magistrati in termeni foarte duri. Judecatorii nu s-au ferit sa ii creioneze un portret…

- Alerta cu bomba la Judecatoria din Anenii Noi, cu sediul in Varnita. Angajații și toate persoanele care se aflau in cladire au fost evacuati. Asta dupa ce un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca cladirea este minata.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri dimineata mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant puternic valabile in orele urmatoare in 9 judete. In zona de munte a judetelor Prahova, Arges si Dambovita, la peste 1.800 de metri, pana la ora 12:00, se vor semnala intensificari…

- Incendiu puternic, in miez de noapte, in Capitala! O cladire cu spatii de inchiriat din sectorul 1 a luat foc. Flacarile ar fi pornit de la un scurtcircuit, arata primele date, si au cuprins initial acoperisul imobilului. Insa focul s-a extins repede catre baza cladirii.

- Calatorii au fost evacuati, luni dimineata, de la statia de metrou Dristor, dintr-o garnitura din care iesea fum, informeaza reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov. Garnitura a fost tractata fara probleme....