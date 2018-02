Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministrul al Justiției, Catalin Predoiu, deplange ironic pe Facebook, prestanța dezolanta a a ministrului Tudorel Toader in forul suprem UE. Iata ce noteaza, pe contul sau de Facebook: ”Dezbaterea din Parlamentul European privind legile pesediste ale Justiției a reconfirmat lipsa de clasa politica…

- Deputatul liberal Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, considera ca prezenta lui Tudorel Toader la Strasbourg a fost nepotrivita, in conditiile in care nu fusese invitat la dezbaterea din plenul Parlamentului European privind modificarile la legile Justitiei din Romania. "Induiosatoare, daca…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a discutat miercuri dupa-amiaza modificarile la legile justitiei din Romania, in prezenta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, caruia nu i s-a permis sa ia cuvantul. Dezbaterea, intitulata 'Amenintari la adresa statului de drept…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul miercuri in Parlamentului European pe modificarile aduse la legile justiției. „Este o execuție”, a tunat deputatul PSD, la Antena3. „Pe de alta parte, raman la…

- El a facut referire la afirmatiile presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, de saptamana trecuta, conform carora, daca legile din Romania raman asa cum au fost adoptate de Parlament, discutiile despre Mecanismul de Cooperare si Verificare si aderarea la Schengen vor fi 'in alti termeni'.…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc atrage atentia asupra intarzierilor in finalizarea lucrarilor la Palatul Justitiei din Ploiesti si subliniaza ca o justitie conform asteptarilor cetatenilor este infaptuita de magistrati cu vocatie in sedii in care cetatenii sa paseasca cu incredere.Citește și:…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu ii acuza pe europralamentarii Monica Macovei si Sven Giegold ca au incaltat Directiva UE din 2016 privind prezumtia de nevinovatie, prin expunerea, la expozitia fotografica „Romania in strada. Vrem Justitie, nu coruptie” din Parlamentul European, a unei fotografii cu politicieni…

- Tudorel Toader a postat, miercuri seara, un mesaj pe Facebook ca reactie la declaratia premierului Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, care a cerut un sistem mai sever cu statele care nu isi indeplinesc obligatiile in ceea ce priveste drepturile omului.”Citesc faptul ca, Lars Lokke Rasmussen,…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a precizat, marti, ca va solicita ca, dupa adoptarea noii legi a comisiilor de ancheta, sa se infiinteze o noua comisie care sa investigheze implicarea serviciilor in viata politica si juridica din Romania.

- Senatorul USR Mihai Gotiu a adresat, sambata, pe Facebook, un mesaj protestatarilor care au venit din Cluj la Bucuresti, felicitandu-i pentru acest demers de sustinere a Justitiei si le-a transmis ca se intalneste cu ei in piata. "Respect! Bravo clujenilor care au mers pe jos pana la Bucuresti,…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu ii reproșeaza ministrului Justiției Tudor Toader ca, deși au trecut 112 zile, nu a luat nicio decizie cu privirea la revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, din funcție.DEMISIA SERII in Romania: 'Am decis sa imi incetez activitatea' „112 zile in care…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu, unul dintre principalii contestatari ai „Statului paralel”, anunta ca va candida la alegerile prezidențiale din anul 2019. Acesta si-a exprimat intenția intr-o postare pe Facebook. „Voi candida la prezidențialele din 2019. Cand se va hotari PSD sa țina acel Congres, membrii…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a anunțat pe Facebook ca va candida, cu sau fara susținerea partidului din care face parte, la alegerile prezidențiale din 2019. Deputatul spune ca a decis sa candideze dupa ce a vazut evoluțiile de pe scena politica din ultimii doi ani și pentru ca dorește sa lupte impotriva…

- Intrebat la Romania TV daca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i-a prezentat aspecte din evaluarea pe care a facut-o cu privire la activitatea sefei DNA si daca i-a spus ce decizie ar urma sa ia, premierul Tudose a raspuns: "Nu, chiar nu. A vrut sa inceapa sa-mi spuna si am refuzat eu. Pe principiul…

- Tudor Chirila, un nou mesaj public pe contul de socializare. Artistul a facut un live, unde a vorbit despre ceea ce se intampla pe scena politica. Fanii l-au felicitat și i-au mulțumit pentru implicare. Reacția actorului vine dupa modificarea codului penal și schimbarile drastice din justiție ce au…

- Fosta șefa a Cancelariei lui Basescu are cuvinte de lauda fața de cel pe care odinioara îl acuza de intervenții în justiției. Udrea era cea care detona scandalul bilețelului roz. "Dupa 11 ani de la “biletelul roz”, azi ii dau dreptate lui Tariceanu si ii apreciez…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, intr-o discutie informala cu jurnalistii, ca exista riscul ca Romania sa fie sanctionata de UE, pe modelul Poloniei, iar ”urmarile vor fi pe masura gravitatii modificarilor”. El a spus ca efectele OUG 13 inca persista si ca in afara nu se intelege ce doreste…

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…

- Declarație bomba în scandalul legat de modificarea legilor Justitie. Într-o postare pusa chiar pe pagina sa de Facebook, ministrul Tudorel Toader spune ca i s-au cerut explicații în Comisia de la Veneția pe tema controversatului pachet legislativ.

- "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1 - Am dat curs invitatiei de prezentare a evolutiilor legislative din Romania referitoare la legile justitiei. 2 - In marja reuniunii, am avut o intrevedere cu domnul Marin Mrcela, presedintele Grupului de state…

- "Fac un apel catre domnii Dragnea și Tariceanu inca de pe acum, de dimineața, inainte de a incepe ședințele la Parlament, de a opri procesul de a face praf legile Justiției. Declarațiile venite din ALDE referitoare la problema raspunderii magistraților sunt doar un pas premergator circului care urmeaza…

- Europarlamentara Monica Macovei critica dur proiectul de modificare a legilor justiției, susținand ca ministrul Tudorel Toader trebuie oprit pentru ca incearca sa distruga „justiția independenta”. „Și Toader, noaptea, ca hoții, incearca sa distruga justiția independenta. Trebuie oprit! Propunerile de…

- Daca premierul irlandez, care este de asemenea liderul partidului Fine Gael, nu va putea sa ajunga la un compromis cu oficialii partidului Fianna Fail in legatura cu vicepremierul Frances Fitzgerald, a carui demisie a fost ceruta de opozitie, Leo Varadkar ar putea infrunta un vot de "neincredere"…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu sustine, intr-o postare pe Facebook, ca mesajul transmis de catre Departamentul de Stat al SUA, in care indeamna Parlamentul sa renunte la modificarea legilor Justitiei, este „inept“. Plesoianu indeamna, la randul sau, administratia americana sa priceapa ca „Romania nu…

- Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, a precizat ca nu accepta tonul adoptat de Departamentul de Stat al SUA în comunicatul privind pachetul de legi ale justiției. ”Eu am sprijinit si sprijin cu fapte administrative si politice independenta…

- Invitata sa participe la protestele de duminica din Capitala, in care se cerea, printre altele, renunțarea la noile legi ale Justiției, artista Oana Sirbu a refuzat intr-o maniera neașteptata. Ea face ”arta, nu politica”, a justificat absența din randul miilor de protestatari. ”Oana, te asteptam in…

- Pachetul de modificare a legilor Justitiei trebuie retras complet din Parlament, a scris sambata seara, pe Facebook, fostul premier Dacian Ciolos, subliniind ca, "fara o abordare deschisa, participativa, prin care sa se demonstreze ca orice eventuale modificari sunt facute numai in interesul ameliorarii…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat miercuri, la Ploiesti, faptul ca in urma cu mai multi ani unii politicieni se aratau interesati de proiecte privind descentralizarea, iar acum, cand au ajuns la putere, ”se concenteraza pe, culmea, legile Justitiei si alte lucruri care functionau, nu trebuia…

- Discutiile dintre presedintele PSD si parlamentari sunt legate cel mai probabil de pachetul de legi in Justitie, in conditiile in care cei trei alesi sunt membri ai comisiei speciale ce dezbate aceste legi. Parlamentarii PNL au decis, miercuri, sa paraseasca sala de sedinta a Comisiei speciale…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, a facut intr-un amplu articol pe Facebook o analiza sumbra. Politicianul sustine ca Romania a fost scoasa de pe harta lumii din cauza unor "experimente" precum dictatura justitiei "independente". Plesoianu spune insa ca romanii pot renaste doar daca au deschidere catre…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, revine cu un nou atac. Intr-un amplu articol pe Facebook, politicianul vorbeste despre "momentul adevarului" si despre ONG-urile din Romania. Plesoianu aduce critici dure si fostilor ministri tehnocrati Vlad Voiculescu și Vlad Alexandrescu, despre care spune ca manipuleaza.Citeste…

- Presedintele Iohannis, despre declaratiile lui Toader privind ridicarea MCV: Optimismul afisat este nepotrivit Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, in Suedia, referitor la afirmatiile ministrului Justitiei potrivit carora MCV ar putea fi ridicat in 2018, ca optimismul afisat de…

- "Doua luni de zile, eu am facut un grup de lucru cu fosti judecatori foarte buni, fosti procurori de mare clasa si profesori universitari de drept. Am facut niste modificari pe articolele care credem noi ca asa trebuie facute ca in tara asta nimeni sa nu mai sufere din cauza unor nedreptati. Ati vazut…

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, inițiator in parlament al modificarilor la Legile Justiției in varianta trimisa de ministrul Tudorel Toader, inițiator al legii privind inființarea paradisurilor fiscale in Romania, și susținator al schimbarii definiției ”abuzului in serviciu”, a vorbit la ”Interviurile…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, la Parlament, ca nu il intereseaza raportul MCV, ci il intereseaza ca in Romania sa nu mai existe abuzuri, o serie de modificari la legile Justitiei vizand ca Inspectia Judiciara sa fie sub control parlamentar iar procurorii sefi sa fie numiti de Legislativ,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, la Parlament, ca nu il intereseaza raportul MCV, ci ca in Romania sa nu mai existe abuzuri la adresa cetațenilor, din partea procurorilor și a judecatorilor. El a afirmat ca a pregatit mai multe amendamente la legile justiției, care prevad ca Inspectia…

- "Azi va voi arata o dinamica a rapoartelor MCV. Sa vedeti cum de la trei recomandari a ajuns la 12, cand s-a multiplicat numarul de recomandari", a declarat Tudorel Toader, joi, dupa sedinta CCR la care a participat. Potrivit celui mai nou raport, publicat miercuri, privind reforma judiciara…

- Dupa ce a solicitat si obtinut votul in cadrul comisiei de ancheta a alegerilor din 2009 privind sesizarea ministerului Justitiei pe refuzul Laurei Codruta Kovesi de a se prezenta la audieri, Liviu Plesoianu revine cu un apel catre ministrul Tudorel Toader. Deputatul PSD i-a solicitat ministrului…

- “Concluzia raportului este aceea ca Romania isi poate indeplini obiectivul ridicarii MCV-ului in actualul mandat al Comisiei, ceea ce inseamna pe parcursul anului 2018”, a anuntat Tudorel Toader, dupa publicarea recentului raport, dinspre Comisia Europeana. Odata ce Comisia Europeana a facut publice…

- Comisia Europeana a facut public raportul MCV pentru Romania. Recent, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunea ca se asteapta la un raport echilibrat, obiectiv, care sa constate evoluții in indeplinirea fiecareia dintre cele 12 recomandari ale Comisiei.

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur dupa ce șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat marti pentru a patra oara sa se prezinte in fata comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, unde fusese chemata pentru miercuri dimineata. Potrivit acestuia, șefa DNA…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a declarat luni ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, nu este principalul responsabil pentru situația din penitenciare, insa a aratat ca s-ar putea sa fie "adaugat pe lista" și ca trebuie luate masuri intr-un timp relativ scurt care sa combata problema din…

- Reinvitarea lui Kovesi a fost decisa cu 9 voturi "pentru", 2 voturi "impotriva" si o abtinere. Propunerea de reinvitare care a fost supusa votului Comisiei a fost facuta de catre deputatul PSD Liviu Plesoianu, care a invocat elemente din decizia CCR, precum si faptul ca acest for, respectiv comisia…