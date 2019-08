Deputatul PSD Liviu Plesoianu merge inainte cu planul de a candida la Presedintia Romaniei, desi nu beneficiaza de sprijinul propriului partid. Sustinatorii lui Plesoianu au inceput sa stranga semnaturi in Bucuresti, dupa o mobilizare pe Facebook.

Pe reteaua de socializare au aparut fotografii cu persoane care strang semnaturi pentru Liviu Plesoianu in Parcul Drumul Taberei din Bucuresti. Sambata, sustinatorii social-democratului vor strange semnaturi in zona Unirii din Capitala, iar o persoana a anuntat ca urmeaza sa stranga semnaturi in Ramnicu Valcea.

Pentru a putea candida,…