Liviu Pleşoianu, mesaj pentru contestatari: Atât de frică vă e de mine? "Atat de frica va este de un om simplu, care nu a stat și nu va sta NICIODATA cu voi la masa, incat incercați sa va infiltrați oamenii in apropierea mea? Sau poate tocmai de asta va e frica, pentru ca știți ca NU voi sta niciodata cu voi la masa și pentru ca știți ca o mare parte dintre romani ar sta oricand cu mine la masa? Romania va renaște și va reveni in propriul Destin! E mai presus de voi.. Cine sta cu mine la masa, sa mancam paine cu sare și vin bun, romanesc? Scrieți-mi aici de unde sunteți și ne vom intalni! OM, nu BINOM! Fie sa FIM, oameni LIBERI!", a scris Plesoianu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Cu ocazia celebrarii a 98 de ani de la inființarea Corpului Experților Contabili si Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) și a celei de-a XV-a ediții a Zilei Naționale a Contabilului Roman, doresc sa le adresez sincere felicitari tuturor profesioniștilor din acest domeniu și sa le urez mult…

- "Ne-am revazut cu mare drag colegii din Braila, Tulcea și Galați. Am reconfirmat, impreuna, principiile sanatoase cu care pornim la drum in echipa: deschidere, dialog, consens și unitate. Suntem pregatiți pentru viitoarele batalii electorale și hotarați sa facem bine pentru Romania. Impreuna,…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a anunțat oficial luni ca intra in cursa interna pentru desemnarea candidatului PSD la alegerile prezideniale, susținand ca a luat aceasta decizie pentru ca "Romania are nevoie de consens, de constructie si de dialog". Pana acum, in competiția interna din PSD…

- ”Da, mi-am exprimat deschiderea pentru a participa la competiția interna in PSD pentru desemnarea celui mai potrivit candidat la alegerile prezidențiale. Da, m-am gandit ca a sosit momentul sa aducem cu adevarat unitate intr-o societate dezbinata și mai mult echilibru intr-o civilizație care ezita…

- "Nu mulți iși asuma asta, dar eu voi spune lucrurilor pe nume: in momentul de fața, e clar ca suntem o colonie! Intrebarea este daca și vrem, majoritar, sa fim o COLONIE. Vrem? ...Sa fim atunci o colonie! Se va vedea, concret, ce vrem sa fim la alegerile prezidențiale din acest an. Vrem? Ne place?…

- „Romanii merita ce-i mai bun! Am inițiat și introducem rapid in dezbaterea Parlamentului proiectul legii care sa sancționeze comercializarea alimentelor inferioare calitativ fața de cele identice din alte țari europene. Nu mai acceptam dublul standard! Orice companie care va ignora…

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu transmite vineri, pe Facebook, un mesaj jurnalișilor cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei. El spune ca dupa caderea comunismului Romania a fost mulți ani țara cu cel mai mare consum de presa poate din intreaga lume, insa astazi au aparut jurnaliști…

- Dupa ce presedintele Romaniei a declarat ca este ferm hotarat sa candideze pentru un nou mandat, Liviu Plesoianu a spus ca de abia așteapta „confruntarea”. „Pentru a elibera tara asta, eu voi candida in 2019! Dupa 30 de ani, Romania va avea ocazia sa aleaga pe cineva care pune fiinta omeneasca in…