- "Sunt destul de dezamagit de aceasta atitudine. Nu credeam ca o țara din Uniunea Europeana ar putea fi amenințata atat de brutal. N-a fost o dezbatere. A fost o condamnare inainte de a se studia probele, ca am experiența asta nefericita. Nu s-a spus care sunt acele articole care afecteaza independența…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a lansat critici dure la adresa guvernului și Parlamentului Romaniei și a facut, luni seara, apel la autoritatile romane sa „regandeasca cursul pe care l-au luat”. El s-a referit la modificarile legilor justitiei si Codului penal, vertizand…

- "Nu suntem in niciun fel in aceasta situație și cei care au vanturat ideea activarii Articolului 7 nu ințeleg ceea ce se discuta la Bruxelles. Ieri am fost la Bruxelles și nici macar un singur om nu a vorbit despre aceste lucruri și nu pentru ca ar fi fost un gest lipsit de politețe ci pentru ca…

- USR si PLN cer, in mesaje separate, demisia de urgenta a Vioricai Dancila dupa ce aceasta a trimis liderilor Comisiei Europene o scrisoare in care prezinta lucruri nereale in legatura cu violentele de la protestul din 10 august. "Cerem PSD sa o demita de urgenta pe Viorica Dancila, premierul…

- Premierul Viorica Dancila a explicat luni seara la Antena 3 ca la intalnirea sa de la Bruxelles cu presedintele si vicepresedintele Comisiei Europene, au adus in discutie modificarile la legile justitiei si ea le-a spus ca aceste nu incalca statul de drept si nu exista a incalcarii statului de drept,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, la intalnirea de marți de la Bruxelles cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și cu prim-vicepreședintele CE, Frans Timmermans, ca nu a fost abordat subiectul revocarii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA, informeaza Mediafax.Intrebata,…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan spune ca premierul Viorica Dancila se intoarce la Bruxelles, unde se va intalni marti cu presedintele Comisiei Europene, cu un bilant rusinos: inflatie si deficit record, indepartarea de zona euro, absorbtie scazuta a fondurilor europene, legi antijustitie, pregatire…

- Potrivit reprezentanților de la Bruxelles, ”Comisia Europeana urmarește îndeaproape și cu îngrijorare crescuta evenimentele din România".Confrorm unui comunicat de presa emis de CE, se vor analiza textele finale ale legislației pentru compatibilitatea acesteia…