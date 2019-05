Liviu Dragnea: Campania pentru europarlamentare a fost complexă "Nu poti sa spui intr-o singura propozitie despre ce a fost, pentru ca a fost o campanie complexa. (...) Daca sunt bucuros de ceva, sau multumit, sunt multumit de faptul ca, nu numai in aceasta campanie, noi, de cand am preluat guvernarea, PSD a reusit, am reusit sa facem o altfel de politica in loc sa cadem in capcana discursului injurios, sa avem un limbaj violent, sa divizam, sa instigam, sa facem tot ceea ce au facut ceilalti. Noi am fost preocupati sa implementam programul de guvernare, sa facem lucruri bune pentru romani, care se vad, se simt, se cunosc. Si pentru mine asta este cel mai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Campania pentru alegerile europarlamentare a fost una "complexa", a afirmat joi presedintele PSD, Liviu Dragnea, care s-a declarat multumit ca partidul a reusit in aceasta perioada sa faca "o politica altfel", axata pe implementarea programului de guvernare. "Nu poti sa spui intr-o singura…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca modificarile aduse de majoritatea parlamentara legislatiei din Justitie au fost facute pentru a schimba "legile strambe" si pentru ca "in Romania sa fie dreptate si fiecare om sa beneficieze de o justitie dreapta". "Da, am modificat legi, pentru ca a trebuit…

- Intrebat daca la mitingul electoral de la Iași va veni și premierul Dancila, Liviu Dragnea a spus ca: ''Mitingul se va organiza chiar daca nu vine doamna prim-ministru. Avem aceasta capacitate. Vom avea un miting la Iași și s-ar putea sa apara contra-manifestații ..foarte bine. Daca așa vor…

- Liviu Dragnea a afirmat, joi, la Sinteza zilei, ca intrebarile pentru referendum nu raspund unei controverse care ar fi in societate pe tema justiție și ca referendumul este modul in care președintele Klaus Iohannis a ales sa intra in campania pentru europarlamentare. „Suntem de acord cu referendumul,…

- ”Cred ca suntem la ora asta singurul partid cu adevarat preocupat de alegerile europarlamentare și cred ca suntem singurul partid care vine și cu soluții pentru ceea ce ar trebui sa faca Romania in viitorul Parlament European și trebuie sa va marturisesc cu regret ca mi-aș fi dorit ca toata perioada…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat joi, intr-un miting electoral organizat in localitatea suceveana Dumbraveni, ca o sa anunte daca va candida sau nu la alegerile prezidentiale din toamna acestui an dupa scrutinul pentru Parlamentul European. El a adaugat ca alegerile…

- O decizie in PSD privind candidatul la alegerile prezidentiale va fi luata dupa scrutinul pentru Parlamentul European, a declarat joi seara liderul social-democratilor Liviu Dragnea, adaugand in context ca "Iohannis nu e greu de batut". "Eu banuiesc ca si la noi sunt multi pregatiti sa…

- "Ma voi implica total in aceasta campanie. Si in carucior cu rotile si tot le conduc campania. Merg peste tot. Hai sa nu exageram. Am doua hernii, una cervicala, una lombara. Nu vreau sa ajung la cutit si vom incepe un program de recuperare, fizioterapie, kinetoterapie, inot. Am facut infiltratii.…