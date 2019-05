"Am revenit azi in Dolj cu foarte mare bucurie alaturi de Claudiu Manda și de Lia Olguta Vasilescu la noi proiecte importante pentru județ. Am anunțat acum ceva timp ca impreuna cu Transgazul o campanie, un program foarte serios și foarte extins pentru a conecta la rețeaua de gaze localitațile din Romania, pentru ca vorbim aici despre doua lucruri, despre accesul la un confort ridicat pentru cetațeni și, de asemenea, șansa pentru agenții economici din Romania sa aiba acces la o sursa de energie care este folosita peste tot in lume.

În aceste condiții pentru optimizarea sursei de gaze,…