Stiri pe aceeasi tema

- ​ Liderul PSD cere suspendarea in parte a deciziei Colegiului de Conducere a ICCJ prin care s-a stabilit cum vor fi alcatuitele completele de 5 judecatori, Liviu Dragnea acuzand, in cererea de chemare in judecata consultata de Mediafax, ca e un act administrativ "nelegal emis cu exces de putere".

- Liderul PSD cere suspendarea in parte a deciziei Colegiului de Conducere a ICCJ prin care s-a stabilit cum vor fi alcatuitele completele de 5 judecatori, Liviu Dragnea acuzand, in cererea de chemare in judecata consultata de MEDIAFAX, ca e un act administrativ "nelegal emis cu exces de putere".

- Liderul PSD cere suspendarea in parte a deciziei Colegiului de Conducere a ICCJ prin care s-a stabilit cum vor fi alcatuitele completele de 5 judecatori, Liviu Dragnea acuzand, in cererea de chemare in judecata consultata de MEDIAFAX, ca e un act administrativ "nelegal emis cu exces de putere".Informațiile…

- Vicepremierul Paul Stanescu a spus, joi, ca nu ii este rușine sa iasa pe strada cu președintele PSD Liviu Dragnea, dupa ce in spațiul public a aparut o inregistrare in care Adrian Țuțuianu relateaza ca liderul PSD din Olt le-ar fi cerut colegilor sa verifice reacția oamenilor daca ies pe strada cu liderul…

- Presedintele PSD Braila, Ion Rotaru, se alaturi celor trei semnatari ai scrisorii prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea si sustine nevoia unor masuri care sa imbunatateasca imaginea partidului si a guvernului. Liderul filialei din județul din care provine Mihai Tudose, apreciaza ca scrisoarea…

- Liderul PSD Buzau, fostul vicepremier Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri, pe contul sau de Facebook, ca adera la demersul colegilor care au semnat o scrisoare prin care ii cer demisia lui Liviu Dragnea. In aceeași postare, Ciolacu lanseaza acuzatii dure la adresa președintelui PSD. “Dintotdeauna,…

- Liderul social-democrat Liviu Dragnea a explicat problema rectificarii bugetare și a readus in discuție intențiile lui Klaus Iohannis de a bloca prin orice mijloace activitatea Guvernului. Liviu Dragnea crede ca Guvernul, „din prea multa dorinta de colaborare, a solicitat acest aviz”. „In legea CSAT,…

- Liderul PSD a vorbit, duminica seara, la Antena 3, despre intențiile legislative referitoare la amnistie și despre soluțiile juridice care exista. „Ideea nu e o iluzie juridica, ca sa discutam transant”, a subliniat Liviu Dragnea. „Se vorbeste de mult timp despre a se gasi un pachet de solutii sa se…