Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca trimite trupe suplimentare in Polonia, criticand din nou Germania - ”ostatica” in ochii sai a Moscovei din cauza aprovizionarii sale energetice, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a evocat miercuri posibilitatea de a trimite 2.000 de soldati americani suplimentari in Polonia, dar a ramas evaziv in legatura o eventuala baza militara permanenta in aceasta tara, o initiativa care ar putea reaprinde tensiunile cu Moscova. Primindu-l in…

- Presedintele american Donald Trump a evocat miercuri posibilitatea de a trimite 2.000 de soldati americani suplimentari in Polonia, dar a ramas evaziv in legatura o eventuala baza militara permanenta in aceasta tara, o initiativa care ar putea reaprinde tensiunile cu Moscova, relateaza AFP.…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, va pleca marti spre Statele Unite, unde se va intalni cu Donald Trump si unde se asteapta ca ambii sa anunte o crestere a prezentei militare americane in Polonia, in ciuda opozitiei Rusiei, transmite agentia EFE. Intrevederea Duda-Trump va avea loc miercuri la Casa…

- Varsovia si Washingtonul se apropie de ajungerea la un acord privind intensificarea prezentei militare americane in Polonia, iar anuntul ar putea fi facut cand presedintele polonez Andrzej Duda se va intalni luna vitoare cu omologul sau din SUA, Donald Trump, afirma surse citate de Financial Times…

- "In urma cu 15 ani, in aceasta zi, 10 tari si-au ocupat locul de drept in inima uniunii noastre", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. "Am profitat de acel moment unic si am reconciliat istoria Europei cu geografia", a adaugat seful executivului european, care a insistat…

- Un general rus a amenințat fațiș Romania și restul statelor care gazduiesc sistemele cu racheta ale Statelor Unite, spunand ca vor deveni ținte prioritare ale Rusiei in eventualitatea unui atac venit din partea SUA. Generalul Viktor Poznikhir a atras atenția asupra consecințelor pe care le vor suferi…

- Armata americana americana anunta ca 350 de soldați din prima divizie de blindate au sosit la Berlin marți, ca parte a unui grup de 1.500 de trupe care sosește saptamana aceasta. Soldatii se indreapta spre Polonia pentrua se alatura diviziilor blindatelor si altor armamente grele. Militarii…