Stiri pe aceeasi tema

- La 3 ani invața sa citeasca, la 14 primea deja medalii internaționale pentru inovații tehnice. Așa ca nu e deloc de mirare ca astazi, la 23 de ani, Cornel Amariei are peste 50 de invenții in curs de patentare și distincția “10 cei mai mari tineri ai lumii” (“Ten Outstanding Young Persons of the World”),…

- Lista cu datornicii care nu și-au platit obligațiile fiscale in cel de-al treilea trimestru al anului 2018 a fost afișata online de Fisc, conform legislației in vigoare. Atat firme, cat și persoane fizice autorizate (PFA) care nu și-au platit obligațiile fiscale catre Agentia Nationala de Administrare…

- Caz halucinant in Buzau, unde un barbat a fost amendat de nu mai puțin de 440 de ori pentru lipsa rovinietei. Uimirea omului era cu atat mai mare cu cat mașina pentru care primea pe banda rulanta sancțiuni era o Dacia 1300 pe care nu o mai scosese din curte pe vreme buna.Prima amenda incasata…

- Elena Udrea a explicat, din spatele gratiilor, ca motivarile in dosarele in care este condamnata nu au fost trimise de catre statul roman in Costa Rica, tocmai de aceea ea considera ca reținerea de catre Interpol este ilegala.

- Accident mortal, astazi, in apropierea localitatii Cristur, situata intre municipiile Deva si Hunedoara. Un sofer in varsta de 75 de ani care a incercat o manevra riscanta si-a pierdut viata. Potrivit reprezentantiilor IPJ Hunedoara, citati de hunedoaralibera.ro, barbatul in varsta de 75 de ani conducea…

- Continua seria manualelor cu probleme, din cele publicate de Editura Didactica și Pedagogica. Dupa greșelile depistate in manualele de Geografie, Istorie și Biologie pentru clasa a VI-a, acum s-a descoperit ca și manualul de matematica și explorarea mediului, pentru clasa I,

- Un roman este acuzat ca ar fi demolat cinci case noi din localitatea britanica Buntingford, iar informatiile disponibile indica faptul ca suspectul ar fi comis aceasta actiune pentru ca nu ar fi fost platit, relateaza publicatiile The Guardian si Metro. Barbatul, in varsta de 30 de ani, ar fi folosit…

- Lista lunga cu cele 20 de titluri care concureaza anul acesta pentru German Book Prize a fost data publicitatii marti de asociatia editorilor si librarilor germani, potrivit DPA. Premiul in valoare de 25.000 de euro pentru marele castigator (si de 2.500 de euro pentru ceilalti cinci autori care vor…