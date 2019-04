Lior Barzliai, director of business development Mindspace, va participa la reConstruct 2019, unde va discuta despre conceptul de coworking si ale tendinte disruptive din piata de spatii e birouri

Stiri pe aceeasi tema

- ReConstruct , unul dintre cele mai importante evenimente de real estate din piata locala, ajunge in acest an la cea de-a 5-a editie si se va desfasura in perioada 17-18 aprilie, la Hotel Sheraton din Bucuresti, Sala Platinum. Tema principala a...

- Președintele Klaus Iohannis participa, joi și vineri, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, pe agenda de discuții aflandu-se, printre altele, combaterea dezinformarii in contextul alegerilor pentru Parlamentul European din perioada 23-26 mai și relațiile externe ale UE, informeaza Mediafax.Citește…

- Suprafata totala de terenuri tranzactionata in 2018 destinata proiectelor de spatii de birouri, spatii comerciale, rezidentiale sau industriale a fost de aproximativ 140 ha, potrivit companiei de consultanta imobiliara CBRE. Cele mai multe tranzactii...

- ING Bank Romania a inregistrat o creștere comerciala solida in 2018, atragand mai mulți clienți și volume de business. ING Bank ramane cea mai recomandata banca de catre clienții sai, datorita accentului pus pe experiența clienților de cei 3700 angajați in ING Bank, ING Tech și din toata țara. Anul…

- Piata imobiliara locala accelereaza si in 2019 pe toate segmentele importante, arata compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, in contextul in care investitorii locali si straini au planuri pentru livrarea unor cladiri de...

- Daca ești in cautare de oportunitați de business, și dorești sa mergi la sigur, preluand un model de afacere ce deja este ‘de succes’, atunci iți poți deschide propria spalatorie auto self-service, achiziționand o franciza “Le Jetoane”. Acest business a fost creat in urma cu mai bine de 5 ani și a ajuns…

- 2019 ar putea aduce o scadere semnificativa a numarul companiilor care fac afaceri in Romania. Pe fondul instabilitații fiscale, a creșterii costurilor operaționale și a restrangerii și scumpirii finanțarii, la care se adauga accentuarea crizei din piața muncii, tot mai mulți oameni de afaceri vor pune…

- Volkswagen are un plan care va stimula vanzarile de masini electrice, intrucat rezolva problema timpului pierdut in statiile de incarcare sau a faptului ca nu exista o retea bine pusa la punct. Compania anunta ca va incepe productia de statii de...