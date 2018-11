Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen, Ajax Amsterdam, Juventus Torino, Manchester United, Manchester City, Real Madrid si AS Roma s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor, dupa meciurile de marti ale etapei a V-a a fazei grupelor. Inaintea acestei etape, numai FC Barcelona era sigura de prezenta in optimi.Rezultatele…

- Matthijs de Ligt (19 ani) este cel mai curtat fotbalist din Europa in acest moment. Fundașul olandez e mai aproape ca niciodata de Juventus Torino. Stoperul lui Ajax Amsterdam a declanșat o licitație intre marile puteri ale Europei. Barcelona și Manchester City nu și-au ascuns interesul, dar par a pierde…

- Manchester United a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Juventus Torino, intr-un meci din grupele Ligii Campionilor, joc arbitrat de Ovidiu Hategan.Tot miercuri, Real Madrid a invins in deplasare Viktoria Plzen, scor 5-0, inscriind patru goluri intr-un interval mai mic…

- Arbitrul Ovidiu Hategan a fost delegat la meciul Juventus Torino - Manchester United, programat miercuri, de la ora 22.00, in etapa a IV-a a Grupei H a Ligii Campionilor. Cealalta partida a grupei, Valencia - Young Boys Berna, va fi arbitrata tot de un roman, Istvan Kovacs, aflat la primul meci in…

- Jurnalul sustine ca unele documente arata ca liga ar putea fi infiintata in 2021. Der Spiegel mentioneaza ca il alte documente se arata ca Manchester City si Paris-Saint Germain au evitat sanctiuni legate de fair play-ul financiar prin interventia presedintelui FIFA, Gianni Infantino. In ceea ce priveste…

- Real Madrid, detinatoarea trofeului, si Juventus Torino s-au impus fara probleme, miercuri, in prima etapa a grupelor Ligii Campionilor la fotbal, in timp ce Olympique Lyon a produs surpriza zilei, prin victoria reusita in deplasare cu Manchester City, potrivit Agerpres. Real a dispus cu 3-0 de AS Roma,…