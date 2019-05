​Liga 1, play-out: Gaz Metan Mediaș a revenit pe prima poziție (4-0 vs FC Voluntari) ​Gaz Metan Mediaș a facut o partida foarte buna contra celor de la FC Voluntari, s-a impus cu 4-0 pe teren propriu și a revenit pe prima poziție în play-out-ul Ligii 1, la egalitate de puncte cu Dinamo București.



Au marcat Caiado '32, Rondon '68 (p), Darius Olaru '86 si Fernandes '90+2.

Cum au înscris gazdele, potrivit News.ro:



Min. 32, scor 1-0: David Caiado a marcat cu capul la coltul lung, dupa o centrare a lui Cretu;

Min. 68, scor 2-0: Darius Olaru a fost faultat în careu de Hodorogea, iar arbitrul Andrei Chivulete a dictat penalti. Rondon… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

