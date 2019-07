"Pentru democrati, nu este niciodata momentul sa negociezi cu cei care iau ostatici, cu cei care profaneaza drepturile omului, cu o dictatura", a declarat in fata presei opozantul de centru-dreapta, la sosirea lui la Adunarea Nationala pe care o prezideaza. "Suntem in fata unei dictaturi ucigase", a adaugat el.



Sedinta Parlamentului, aflat sub controlul opozitiei, era consacrata unei dezbateri asupra decesului capitanului de corveta Rafael Acosta Arevalo. Ofiterul a murit sambata, in timp ce se afla in detentie pentru presupusa sa participare la ceea ce guvernul a calificat drept tentativa…