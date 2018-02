Stiri pe aceeasi tema

- In spatiul public au aparut mai multe zvonuri legate de viitorul premieurlui Viorica Dancila. S-a speculat ca in viitorul congres aceasta ar putea prelua a doua functie din partid sau una de vicepresedinte. Seful PSD, Liviu Dragnea neaga ferm aceste zvonuri si spune ca nu se va lua o asemenea hotarare.Citeste…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social-democratilor nu s-a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras."Sa nu se faca de ras", a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al PSD, ce…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader urmeaza sa anunte joi, de la ora 18:00 daca o va revoca sau nu pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Cu o zi inainte, presedintele PSD, Liviu Dragnea, ii transmite un mesaj uluitor si ironic lui Toader.Citeste si: OFICIAL - Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie,…

- Liderii PSD s-au reunit miercuri dupa-amiaza intr-o ședința extrem de importanta. Oficial, stabilesc detaliile marelui congres de pe 10 martie, atunci cand Liviu Dragnea va fi reconfirmat ca președinte al Partidului Social Democrat. Este posibil insa carRestul conducerii partidului sa fie…

- Liviu Dragnea a precizat, marti, ca a mers la Cotroceni saptamana trecuta, in final, pentru ca a fost nevoit sa iși schimbe strategia, intrucat a fost votat un nou Guvern. "Am spus ca nu mai merg, dar a fost votat un alt Guvern și mi-am schimbat strategia. Am discutat cu președintele despre…

- Nu se cunosc subiectele de discuție dintre Hans Klemm și Liviu Dragnea. Cert e ca subiectul momentului este reprezentat de inregistrarile din DNA Ploiești. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este așteptat sa ia o decizie cu privire la situația din DNA in urma inregistrarilor din DNA Ploiești și…

- Laura Codruța Koveși, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, a vorbit cu jurnaliștii publicației americane Financial Times despre atacurile la adresa sa din ultima perioada și i-a atacat pe cei care o critica spunand ca adevarata lor intenție este blocarea sistemului de justiție din Romania.…

- "Eu nu sunt dezamagit de ministrul Justitiei, stiu pozitiile unor colegi. Dar asta nu este un subiect care sa fie decis asa, decis foarte repede si fara o temeinica documentare si pregatire. Eu il consider in continuare pe Tudorel Toader un om de buna credinta, un profesionist, un om serios si cred…

- Dragnea despre Tudorel Toader: Eu nu sunt dezamagit de ministrul Justitiei, „are ritmul lui” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca nu este dezamagit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirmand ca atunci cand ministrul va lua o decizie legata de activitatea DNA aceasta va…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, ține pe toata lumea pe jar, in ceea ce privește o decizie de revocare sau nu a Laurei Codruța Kovesi, din funcția de procuror-șef al DNA. Pentru ca ezita sa dea un raspuns tranșant, ministrul Justiției și-a atras antipatii din partea liderilor PSD, insa Liviu…

- Romania s-a clatinat sub valul de reacții survenite dupa difuzarea, duminica trecuta, a unor inregistrari facute de politicianul – inculpat, Vlad Cosma (fost PSD), in biroul unor procurori anti-corupție de la DNA Ploiești . Imaginile cu procurorii care ar fi fabricat ”probe false”, pentru arestarea…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu O schimba. Aceasta este concluzia la care am ajuns. Dupa ce am studiat cu atenție atat comportamentul lui Tudorel Toader, cat și primele reacții ale președintelui Klaus Iohannis. Desigur, decizia demiterii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA este extrem de complexa, pentru…

- "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA" Presedintele Klaus Iohannis si-a reafirmat, joi seara, încrederea în DNA despre care a spus ca are o activitate foarte buna. Seful statului a declarat ca, personal, nu vede motive pentru revocarea din…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat joi ca, inainte de a accepta functia, liderii coalitiei de guvernare i-au prezentat garantii privind neimplicarea factorului politic in activitatea ministerului sau in deciziile pe care le va lua. "La solicitarea doamnei prim-ministru, am revenit in tara,…

- Premierul Viorica Dancila ar urma sa aiba o discutie, joi, inaintea sedintei de Guvern, cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care si-a intrerupt vizita oficiala in Japonia pentru a reveni in tara, Dancila spunand ca ii va cere ministrului sa aiba “o declaratie in ceea ce priveste decizia” legata…

- In contextul scandalului PSD-DNA, Liviu Dragnea a declarat inaintea sedintei Comitetului Executiv ca „domnul Tudorel Toader nu poate sa ia masuri, dar poate sa propuna”, si asteapta de la ministrul Justitiei „sa faca ceea ce crede ca trebuie facut, condus de bun simt si de experienta”. Premierul Viorica…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va trebui ca la un moment dat sa vina in fata Parlamentului si sa prezinte un raport, a declarat luni presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Intrebat, la sediul PSD, daca ministrul Justitiei l-a informat ca in maximum o luna…

- Liviu Dragnea, Viorica Dancila, Serban Nicolae si Calin Popescu Tariceanu au criticat dur DNA, dupa ce Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrari furnizate de fostul deputat PSD Vlad Cosma, din care rezulta ca i s-ar fi cerut sa planteze probe pentru un dosar in care erau vizati Sebastian Ghita…

- Ministrul Justitiei trebuie sa faca ceea ce ii cere legea, a declarat vicepresedintele PSD, senatorul Ecaterina Andronescu, referindu-se la o serie de afirmatii facute duminica seara in spatiul public referitoare la DNA."Ce am vazut aseara cred ca e absolut inspaimantator. Cred ca trebuie…

- Fostul premier Victor Ponta a acuzat din nou procurorii DNA ca i s-au fabricat dosare pe baza unor „probe false” și prin „șantajarea” martorilor, dar nu crede ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, va incerca sa schimbe ceva, deoarece „nu il lasa șeful lui, Liviu Dragnea”. „Cel care are dreptul legal…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus luni, la sediul partidului, intrebat ce ar trebui sa faca ministrul Justiției in urma dezvaluirilor facute de fostul deputat Vlad Cosma și de procurorul Mihaiela Iorga Moraru, ca in primul rand Tudorel Toader trebuie sa se intoarca din Japonia pentru a putea…

- Fostul premier Victor Ponta intervine în scandalul momentului cu o replica dura: Cel care are dreptul legal sa acționeze - adica Ministrul Justitiei - sunt sigur ca nu va face nimic ( nu îl lasa șeful lui Liviu Dragnea care își

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat ca va face publica decizia privind revocarea Laurei Codruța Kovesi in plenul Parlamentului. Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, susține ca ministrul Justiției nu l-a informat in acest sens, informația aceasta afland-o din declarația de presa…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca cei care afirma ca i-ar fi prezentat un raport lui Liviu Dragnea in care solicita demiterea Laurei Codruța Kovesi trebuie sa și dovedeasca ca a facut acest lucru.

- Deși a evitat timp de trei luni sa faca publica decizia privind propunerea de demitere a șefei DNA, Laura Kovesi, Ministrul Justiției, Tudorel Toader a luat decizia. Ca sa puna capat speculațiilor ca ar exista o ințelegere cu Liviu Dragnea, Toader a anunțat ca va prezenta raportul complet a activitații…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a declarat 'convins' marti, la Strasbourg, ca exista dezinformari la nivel european in legatura cu situatia din Romania, spunand ca nu stie de unde...

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, referitor la clasarea dispusa ca urmare a prescrierii in dosarul Microsoft, ca este "o grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil"."O grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un…

- „Pana in acest moment nu am renuntat la SPP. In continuare, voi proceda in acord cu ceea ce se va decide", a declarat, pentru Mediafax, Tudorel Toader. Precizarea vine in contextul in care surse politice afirmau ca premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia…

- Liderii PSD si ALDE negociaza dur inainte de ziua de vineri cand ar urma sa se decida cum va arata cabinetul Dancila, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, Liviu Dragnea i-ar fi cerut lui Calin Popescu Tariceanu sa si-l asume pe Tudorel Toader la ministerul justitiei, in conditiile…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, marti, posibilitatea ca din noul Guvern sa faca parte persoane cu probleme penale, el spunand ca opinia sa este foarte bine cunoscuta, respectiv ca persoanele cercetate penal nu au ce cauta in fruntea statului. Iohannis a subliniat ca este nevoie ca principiul…

- Partidele politice sunt așteptate la Cotroceni pentru consultarile cu președintele Klaus Iohannis in vedere desemnarii premierului. Coaliția PSD-ALDE este prima care se va intalni cu șeful statului. Președintele Klaus Iohannis a stabilit programul consultarilor cu partidele politice imediat dupa ce…

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea pentru Palatul Victoria. Maine, Iohannis a chemat partidele la consultari,…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca nu este nicio paguba ca Tudose a plecat de la Guvern, problema este ca Liviu Dragnea ar fi in stare sa puna al treilea premier „tot de pe lista scurta a Sistemului”.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are o intrevedere, marti, cu presedintele CEDO referitoare la foaia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii-pilot privind conditiile din penitenciare, urmand ca, dupa ce memorandumul va fi supus Guvernului spre aprobare, acesta sa fie trimis Curtii…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca nu va propune marti, in sedinta CEx PSD, niciun nume pentru functia de premier, dar dupa discutii va vota si isi va asuma votul. „Se pare ca eu am mana foarte proasta si nu numai acum ci inca cel putin 10 cazuri. Le-am spus colegilor ca nu voi face nicio…

- Social democratii decid, in aceste momente, soarta premierului Mihai Tudose, in cadrul Comitetului Executiv National. Surse politice spun ca mai multi lideri PSD au solicitat retragerea sprijinului politic a acestuia in timp ce altii au facut un apel la calm si au declarat, inaintea sedintei, ca o eventuala…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca ii va decide soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi pana la finalul lui 2017. Pana la urma, Toader si-a luat concediu si nici Liviu Dragnea nu stie nimic de vreo decizie a titularului de la Justitie.Citește și: Decizie fara precedent la BNR:…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține propunerea președintelui Klaus Iohannis de modificare a Constituției in sensul introducerii unui principiu al integritații, in așa fel incat persoanele cu probleme penale sa nu mai ajunga in fruntea statului. Propunerea lui Klaus Iohannis este o lovitura…

- Președintele Klaus Iohannis participa vineri la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va alege o noua conducere. Raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2017 și alegerea noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii se afla pe agenda ședinței…

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit, joi, la Parlament, unde s-a intalnit cu presedintii celor doua Camere, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, surse parlamentare mentionand ca discutiile au vizat inclusiv transpunerea in legislatie a Directivei privind prezumtia de nevinovatie.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat la o sedinta in biroul sau din Parlament pe Calin Popescu Tariceanu si ministrii Tudorel Toader si Mihai Fifor. Azi, Senatul a adoptat a treia lege din pachetul pe Justitie, mai exact cea de organizare si functionare a CSM.

- Iohannis, mesaj dur pentru politicieni. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, joi, un mesaj cu ocazia implinirii a 28 de ani de la Revoluția din decembrie 1989 și a facut referire la politicienii care nu s-au desprins, inca, de metehnele trecutului comunist. „La 28 de ani de la Revolutia…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a raspuns reproșurilor venite din partea președintelui Klaus Iohannis, ca nu s-a consultat cu el inainte de a anunța public modificarile la legile justiției. ”Eu respect foarte mult instituția președintelui Romaniei care trebuie sa exprime distanța fața de orice…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu s-a consultat cu el in privinta modificarilor la Legile Justitiei. "Pe Legile Justitiei nu am ce sa discut cu premierul. Toader ma evita. Nu vi s-ar fi parut normal, inainte sa declanseze tot circul…

- "Impreuna cu domnii primari de sectoare am fost si ieri la sediul din Kiseleff si am avut o intalnire cu Liviu Dragnea. De asemenea, astazi am fost, la 10.30, impreuna, la o intalnire la Palatul Victoria cu prim-ministrul si viceprim-ministrul, iar astazi din nou la Camera Deputatilor. Si ieri, si…

- Liviu Dragnea primeste lovitura dupa lovitura chiar din interiorul partidului. Dupa ce chiar vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu, una dintre cele mai cunoscute figuri din partid, a marturisit ca se opune organizarii mitingurilor impotriva statului paralel, un alt greu din PSD iese la inaintare…

- „Sunt convins ca nu trebuie sa ne ingrijoreze (comunicatul Departamentului de stat al SUA - n.red.). Sunt convins ca avem deplina libertate sa legiferam asa cum Constitutia ne cere, sa legiferam in parametrii si standardele europene si internationale acolo unde avem tratate, conventii semnate de…

- USR cere demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia CCR de a respinge cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, cu privire la un posibil conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si DNA, in dosarul Belina.