- "Ca sa tipe unii acum ca nu fac autostrazi. Niște șmecheri, care vezi doamne fac ei un metru de autostrada, la ora 12 au inceput lucrul de autostrada in Moldova, real. Ei fac circ. Noi facem autostrazi. Ei țipa. Noi dezvoltam Romania", a spus Liviu Dragnea. Dragnea l-a atacat dur pe omul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a atacat dur pe initiatorul miscarii #sieu, omul de afaceri Stefan Mandachi, afirmand ca ar fi "circari condusi de lenesi", sugerand ca presedintele Klaus Iohanis ar fi in spatele actiunii de protest.

- Numarul celor care au o opțiune clara de vot in cazul in care alegerile prezidențiale ar fi duminica viitoare a ajuns la 66% din repondenți (cu 2% mai puțin fața de precedentul studiu).Cota președintelui Klaus Iohannis e in ușoara revenire, semn ca politica de opoziție fața de Guvern și…

- Sedinta coalitiei de guvernare s-a incheiat, luni seara, dupa aproape 4 ore de dezbater, iar discutiile privind bugetul de stat pe 2019 vor continua marti, dar si in zilele urmatoare, potrivit Agerpres. Pana in prezent, liderii Coaliției nu au facut nicio declarație.La intalnire au fost…

- Presedintele Klaus Iohannis a lansat un atac fara precedent la adresa lui Liviu Dragnea si a guvernului PSD-ALDE, luni, intr-un discurs sustinut la Palatul Cotroceni, unde a primit si decorat supravietuitori ai Holocaustului.

- Președintele CJ Teleorman, Radu Cristescu, un apropiat al lui Liviu Dragnea, este convins ca actualul lider al PSD va fi candidatul partidului la alegerile prezidențiale. Cristescu profețește și arata ca PSD va lejer atat prezidențialele cat și europarlamentarele din acest an. Citește și:…

- Jurnalistul Ion Cristoiu o critica extrem de dur pe Corina Crețu, dupa ce aceasta a trecut la Pro Romania și candideaza alaturi de Victor Ponta la alegerile europarlamentare. Cristoiu susține ca PSD i-a oferit Corinei Crețu tot ceea ce are, iar faptul ca s-a folosit de funcția de comisar european…

- Liderii PSD se reunesc duminica in doua sedinte – una a Comitetului Executiv (CEX), iar alta a Consiliului National – extem de importante nu doar pentru partid, ci si pentru Romania ca stat de drept. PSD va decide daca Guvernul va adopta ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, care l-ar salva…