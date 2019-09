Lideri mondiali la summitul mediului de la ONU, supuşi presiunii tinerilor La trei zile dupa ce milioane de tineri au manifestat pe cinci continente in favoarea luptei impotriva incalzirii globale si cu patru zile inaintea unei greve mondiale la scoala, secretarul general al ONU Antonio Guterres spera ca zecile de lideri sa anunte o revizuire in crestere a planurilor lor in vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera. Mai putin de jumatate dintre cei 136 de sefi de stat si de guverne care vin saptamana aceasta la New York la Adunarea Generala anuala a ONU au cerut sa participe la acest summit. Un simbol al tineretului revoltat, suedeza Greta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

