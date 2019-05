Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 11 mai, incepand cu ora 10,00, la Liceul “Grigore Mosil” se va desfașura etapa regionala a proiectului “Today a project, tomorrow the future”. La competiția de sambata vor participa 20 de echipe din municipiul Buzau de la Liceele de Arta, Tehnic, Economic, “Grigore Moisil” și de la Seminarul…

- Directorul general Nicolae Florin Bitea a avut in subordine cinci alți directori executivi pe parcursul lui 2018, pe urmatoarele structuri: Transport Electric și Transport Biciclete (Patriciu Malin Rușeț – n.r.), Transport Auto și Transport Naval (Marcel Nicola – n.r.), Tehnic (Ioan Goia…

- Elevii Liceului de Arte „Margareta Sterian” Buzau duc mai departe tradiția performanțelor obținute la Olimpiada Naționala de „Arta Actorului”. Competiția destinata liceenilor de la clasele de Teatru s-a desfașurat anul acesta la București, in perioada 22-25 aprilie, pe doua secțiuni: „individual” și…

- O parte dintre copiii care intra astazi in școala vor trebui sa lucreze in locuri de munca complet noi, care la momentul actual nu exista in Romania. Intr‐un astfel de peisaj de schimbare rapida, capacitatea de a anticipa și de a pregati tinerii pentru cerințele viitoare de competențe, reprezinta o…

- OMV Petrom a lansat la inceputul lunii aprilie a doua ediție „RO SMART in Țara lui Andrei”. Asta inseamna ca cei care doresc sa participe la concurs cu proiecte o pot face inscriidu-se pana pe 27mai, ora 13,00, pe www.taraluiandrei.ro Competitia este deschisa atat instituțiilor publice, organizațiilor …

- Timp de doua zile, vineri și sambata, foaierul Salii de spectacole „Vladimir Maximilian” a gazduit Targul Ofertelor Educaționale dedicat elevilor de clasa a VIII-a. Reprezentanții liceelor din județ au organizat standuri prin care au incercat sa convinga viitorii absolvenți de gimnaziu sa iși continue…

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, alaturi de Asociatia Romana pentru Smart City si Mobilitate invita toti liceenii din Sectorul 6 sa se inscrie in Competitia „Orasul Inteligent 2030”.Proiectul a inceput in luna ianuarie, iar de atunci si pana in prezent au avut loc o serie…

- Multe dintre mașinile care circula pe șoselele din Romania ar trebui trase pe dreapta definitiv. O releva datele statistice ale Registrului Auto Roman. Aproape 3.500 de vehicule verificate tehnic in trafic de inspectorii RAR la Buzau, in anul 2018, prezentau pericol iminent de accidente. Registrul Auto…