Stiri pe aceeasi tema

- Maresalul Khalifa Haftar a afirmat ca va ataca interesele Turciei in Libia, acuzand Ankara ca ii sprijina militar pe rivalii sai din Guvernul de uniune nationala (GNA) care a denuntat sambata amenintari "iresponsabile", relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Marian Oprișan a sarit sa il…

- Maresalul Khalifa Haftar a afirmat ca va ataca interesele Turciei in Libia, acuzand Ankara ca ii sprijina militar pe rivalii sai din Guvernul de uniune nationala (GNA) care a denuntat sambata amenintari "iresponsabile", relateaza AFP. Dupa ce a suferit o infrangere serioasa in cadrul ofensivei sale…

- Maresalul Khalifa Haftar, care controleaza estul Libiei, a ordonat fortelor sale sa considere drept tinte ostile navele si interesele Turciei, interzicand totodata zborurile inspre si dinspre Turcia, informeaza sambata AFP. "Turcia sustine Guvernul de Unitate Nationala (GNA, sprijinit de ONU) si sunt…

- Ministerul apararii de la Ankara a comunicat ca ambele parti cauta solutii, dupa avertismentul Statelor Unite ca este iminenta excluderea Turciei din programul avioanelor de lupta F-35, transmite DPA, potrivit Agerpres. Secretarul apararii SUA, Patrick Shanahan, i-a scris joi omologului sau…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a declarat vineri ca forțele guvernamentale siriene încalca un acord de încetare a focului în provincia siriana Idlib, negociat cu Rusia, potrivit Euronews citat de Mediafax.Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, în…

- Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, in timp ce Turcia a oferit asistența unor grupari rebele de-a lungul celor opt ani de razboi civil in Siria, insa Ankara și Moscova au cooperat pentru incetarea conflictului in zona de nord-vest a țarii. In ultimele saptamani, insa, violențele…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a declarat vineri ca forțele guvernamentale siriene incalca un acord de incetare a focului in provincia siriana Idlib, negociat cu Rusia, potrivit Euronews potrivit mediafax. Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, in timp ce Turcia…

- Seful Pentagonului, Patrick Shanahan s-a declarat marti optimist cu privire la problema spinoasa a vanzarii de avioane de lupta americane F-35 Turciei, in pofida suspendarii livrarilor catre Ankara de echipamente pentru acest tip de avion, relateaza AFP. "Am avut mai multe convorbiri cu ministrul turc…