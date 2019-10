Liberalii vor să depună marți moțiunea de cenzură. Semnatarii au spus că vor vota la vedere Parlamentarii liberali vor sa depuna marți moțiunea contra guvernului Viorica Dancila, a declarat, luni, Ludovic Orban, liderul PNL spunând ca documentul va fi susținut de peste 237 de semnaturi.



Orban a spus, pentru Mediafax, ca moțiunea de cenzura va fi depusa "cel mai probabil marți". Întrebat câte semnaturi are în acest moment moțiunea, Ludovic Orban a raspuns: "La data depunerii moțiunii, vor fi peste 237 de semnaturi".

Tot luni, șeful statul a afirmat ca moțiunea are șanse sa treaca de votul Parlamentului: &"Abia aștept sa treaca moțiunea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

