- Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, duminica, majoritatii PSD-ALDE abrogarea modificarilor aduse in ultimii doi ani legilor justitiei si codurilor penale. "Cer Guvernului sa ia masuri acum pentru ca are parghii, daca mai are o minima decenta, si le mai cer ceva celor de la PSD si ALDE: abrogarea…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan catalogheaza drept „ciudata” decizia CCR prin care a respins inițiativele legislative ale Opoziției și PSD-ALDE de revizuire a Constituției, precizand ca pare sa fie o hotarare in favoarea infractorilor. „Decizie ciudata a CCR. Din nou pare a fi in favoarea…

- "Curtea Constitutionala a validat referendumul initiat de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis. Pentru noi, vointa exprimata de cetateni este litera de lege. Am elaborat proiectul de revizuire a Constitutiei, l-am prezentat opiniei publice, l-am inaintat partenerilor din opozitie, semnatari ai Pactului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins, miercuri, sesizarea PNL si USR asupra actului normativ pentru modificarea articolului 30 din Legea 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, au precizat oficiali ai CCR, citați de Agerpres. Liberalii au contestat în aprilie la Curtea Constituţională…

- Presedintele PNL l-a iertat pe deputatul Ben Oni Ardelean, dupa ce i-a facut pe jurnalistii acreditati la Parlament "nesimtiti" si "tupeisti". "Este un comportament in totala contradicție cu atitudinea noastra fața de mass media. PNL intotodeauna a respectat activitatea jurnaliștilor. Il cunosc pe Ben…

- Curtea Constitutionala dezbate, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de PNL, USR si presedintele Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Codului penal si Codului de procedura penala adoptate de Parlament, scrie Digi 24.Miercurea trecuta, judecatorii Curtii au decis sa amane discutarea…

- Curtea Constituționala dezbate, marți, obiecțiile de neconstituționalitate formulate de PNL, USR și președintele Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Codului penal și Codului de procedura penala adoptate de Parlament, informeaza mediafax.Miercurea trecuta, judecatorii Curții au decis…

- Liderul PNL Ludovic Orban a afirmat joi ca purtatorul de cuvant al PSD, Lia Olguța Vasilescu, „a servit sau a fumat iarba” atunci cand a afirmat ca liberalii vor taierea salariilor și concedierea a 500.000 de bugetari.Context: Olguța Vasilescu a afirmat, intr-o postare joi pe Facebook, ca este…