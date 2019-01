Stiri pe aceeasi tema

- Euro creste la 4,67 lei, fata de 4,66 lei, cursul anuntat marti de BNR (4,6670 lei/euro) si atinge maximul istoric in fata monedei nationale. Precedentul record a fost atins pe 21 iunie 2018 cand cursul BNR a fost de 4,6695 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 9 ianuarie cursuri de…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru vineri 28 decembrie un curs de 19 lei și 52 de bani pentru un euro, cu șase bani mai puțin decat ieri. Dolarul s-a ieftinit cu sase bani si va costa 17 lei si 14 de bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6471 lei/euro, o crestere de 0,12% fata de pragul atins luni. Totodata, aurul a urcat la cel mai ridicat nivel din luna iunie pana in prezent.Luni, euro a coborat la 4,6413 lei, cel mai scazut prag din 13 septembrie,…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana. Banca Nationala a stabilit pentru vineri, 7 decembrie, un curs de 19 lei și 48 de bani pentru un euro, cu patru bani mai mult decat ieri. Dolarul american s-a scumpit cu șase bani si valoreaza 17 lei si 18 bani.

- Dolarul a continuat sa creasca si luni si a ajuns aproape de maximul ultimelor 16 luni, in conditiile in care Rezerva Federala americana este asteptata sa inaspreasca in continuare politica monetara, iar lira sterlina este sub o presiune mare, pierzand luni dimineata peste jumatate de procent. Moneda…

- Leul moldovenesc se depreciaza fata de moneda unica europeana.Banca Nationala a stabilit pentru azi un curs de 19 lei si 58 de bani pentru un euro, cu 12 bani mai mult decat ieri.Dolarul s-a scumpit cu patru bani și costa 17 lei si doi de bani.

- Euro ramane la 4,66 lei, aproape de cursul anuntat ieri de BNR. Moneda europeana a atins cea mai ridicata valoare din istorie in fata leului pe 21 iunie 2018: 4,6695 lei/euro. Toate acestea se intampla in timp ce moneda americana crește. Citește și: Indicele ROBOR continua sa scada. La cat a ajuns Bancile…

- Deputatul PSD Violeta Raduț, vot favorabil pentru inființarea Comisiei naționale de fundamentare a Planului de adoptare a monedei unice in Politic / on 11/10/2018 at 11:39 / Cu 214 voturi “pentru“, 51 de voturi “contra“, 11 “abțineri“, in calitate de for decizional, Camera Deputaților a doptat in…