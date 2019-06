Stiri pe aceeasi tema

- România U21 a învins Anglia cu 4-2, la EURO 2019, iar selectionerul Mirel Radoi a spus ca este cea mai frumoasa seara din cariera sa. Radoi a spus ca nu si-a gasit cuvintele dupa meciul nebun de la Cesena, conform Mediafax.Radoi a aparut extrem de bucuros în fata microfonului:…

- Mijlocasul Ianis Hagi a declarat, vineri, ca echipa României va mai disputa multe meciuri la Campioantul European de tineret din Italia. "Când vezi pe teren ca poti, vezi ca ai sperante, vezi ca se poate câstiga meciul, mergi pâna la capat, încerci sa marchezi acel…

- Atacantul George Puscas a declarat, vineri, dupa victoria cu Anglia, ca se naste o noua generatie de mari fotbalisti români, nu de aur, precum cea din anii 90, ci de fier."Am ramas fara voce, sincer. Prea multe emotii traite. Nu ma asteptam niciodata ca o sa dam patru goluri. Nu stiu…

- Reprezentativa under 21 a Romaniei a invins, vineri, la Cesena, cu scorul de 4-2 (0-0), selectionata Angliei, in etapa a doua a grupei C de la Campionatul European de tineret. Tricolorii au invins si in prima etapa, scor 4-1 cu Croatia, astfel ca sunt pe primul loc in clasament, cu sase puncte.

- Reprezentativa de tineret a Romaniei este la egalitate cu Anglia, scor 0-0, la pauza meciului de la Cesena contand pentru etapa a doua a grupei C de la Campionatul European under-21, potrivit news.ro.Citește și: Radu Banciu intervine in razboiul dintre Marian Oprișan și ANI: ‘Nici in panzele…

- Victoria incredibila a nationalei U21 in fata Croatiei, din primul meci al grupei C de la Campionatul European, le permite „tricolorilor mici” sa viseze la prezenta in semifinalele turneului din Italia si...

- Echipa naționala de tineret a Romaniei a debutat cu dreptul la EURO 2019. Tricolorii lui Radoi s-au impus cu 4-1 in fața selecționatei Croației și au acumulat primele trei puncte in grupa C. In al doilea meci de la turneul final, Ionuț Radu & Co. se vor intalni cu Anglia, potrivit mediafax.Cele…

- Fostul mare jucator al nationalei de fotbal a Romaniei, Gheorghe Hagi, a urmarit din tribune meciul selectionatei de tineret, castigat cu 4-1 in fata Croatiei, marti seara, la debutul la Campionatul European Under-21, si a afirmat la final ca este timpul ca fiul sau sa vorbeasca. "Bravo lor, felicitari.…