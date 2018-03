Stiri pe aceeasi tema

- Senatul ar putea dezbate si vota, in sedinta de luni, propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, care actualizeaza conceptul de terorism si completeaza prevederile referitoare la acest domeniu. Propunerea legislativa…

- Vinerea Mare Zi libera. Propurea vine in completarea articolului 139 din Legea 53/2003 din Codul Muncii, depusa la Senat. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul Muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata…

- Inițiativa parlamentarilor de Gorj, Florin Carciumaru, Scarlat Iriza și Mihai Weber, de modificare a Codului Silvic, care ar putea ajuta compania miniera a trecut, zilele trecute, de votul Senatului. Urmeaza si fie dezbatuta și in comisiile din Camera Deputaților. Proiectul legislativ…

- Greenpeace Romania atrage atenția ca sentorii au votat o modificare legislativa care va permite defrișarile chiar și parcurile naționale. Ecologiștii trag un semnal de alarma și puncteaza faptul ca modificarile au fost propuse chiar de catre un parlamentar care deține hectare de padure pe Valea Prahovei.…

- Vesti bune pentru bugetari! Senatorii au aprobat, miercuri, o noua sarbatoare legala, nelucratoare. Este vorba de proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii, initiat de deputatul UDMR Szabo Odon. Citeste si: DEZVALUIRI – Nereguli GRAVE, descoperite dupa un control la IGPR si Politia…

- Un proiect de lege depus de PNL arata faptul ca angajații romani ar putea primi al 13-lea și al 14-lea salariu. Proiectul a primit aviz negativ din partea Comisiei de Buget, dar ramane de vazut ce se va intampla in Comisia de Munca, unde se va da un raport pe acest proiect de lege. Legea face referire…

- Radarele vor fi scoase "la vedere". Proiectul de lege, raport favorabil in Comisia de la Senat Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, care modifica mai multe prevederi ale legii, inclusiv cele referitoare la arestarea unui judecator CCR, a primit din partea Senatului 81 de voturi ''pentru'', 19 ''impotriva'' si…

- Proiectul de lege care ofera imunitate sporita judecatorilor CCR a fost adoptat miercuri de Senat, for decizional, asa ca actul normativ merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. Anterior, proiectul a fost adoptat de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017. "Judecatorii CCR…

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului, condusa de Marcel Vela (PNL), pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza (SPP) a fost respinsa. In schimb, in forul legislativ s-a venit cu soluția ca propunerea de audiere a liderului…

- Comisia de Aparare din Senat a respins, marti, posibilitatea audierii lui Liviu Dragnea in legatura cu acuzatiile aduse SPP, urmand ca intr-o sedinta comuna cu membrii comisiei similare din Camera Deputatilor sa se decida audierea liderului PSD sau constituirea unei comisii speciale ori de ancheta.…

- Nota de adoptare tacita a fost citita in plen de presedintele de sedinta, senatorul Adrian Tutuianu. Potrivit expunerii de motive, este necesara modificarea legislatiei in domeniu pentru corelarea cu cerintele legislative ale Uniunii Europene. "Nemodificarea urgenta a legislatiei…

- PNL va vota impotriva raportului Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009, a anuntat deputatul liberal Cezar Preda, luni, de la tribuna plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, sustinand ca au fost prezentate concluzii "luate eminamente politic"."PNL…

- Propunerea legislativa a deputatului Adnagi Slavoliub (minoritati), adoptata de Camera Deputatilor in 11 aprilie 2017, a primit din partea Comisiei juridice a Senatului, in noiembrie 2017, raport favorabil cu amendamente."Judecatorii Curtii nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati…

- Proiectul de hotarare privind modificarea componentei Comisiei SIPA a fost adoptat cu 212 voturi pentru, 43 impotriva si 4 abtineri. Serban Nicolae a precizat pentru AGERPRES ca a fost inlocuit in Comisia SIPA la cererea sa. De asemenea, plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat miercuri…

- Deputatul Oana Florea si senatorul Nicolae Marin au fost votati, miercuri, de catre plenul reunit al celor doua Camere, in calitatea de membri ai Comisiei SRI, ei inlocuindu-i astfel pe deputatii Radu Babus si Horia Nasra.

- Plenul Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat miercuri propunerea ca deputatul Oana Florea si senatorul Marin Nicolae sa fie alesi in calitate de membri ai Comisiei pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI. Deputatul Oana Florea a fost aleasa cu 273 de voturi…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a aprobat, miercuri, cu 289 de voturi "pentru" si 18 "impotriva", propunerea ca senatorul PSD Titus Corlatean sa ocupe functia de presedinte al Comisiei speciale pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consiliului…

- Propunerea legislativa potrivit careia judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi membri ai unui partid in ultimii noua ani anterior numirii in functie a fost adoptata tacit de Camera Deputatilor, informeaza Rador.Analistii vin cu un scenariu SUMBRU: BNR ar intentiona o noua MAJORARE a DOBANZII…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept 'Ziua Independentei nationale', pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 20 decembrie 2017. Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele…

- "Deja se impune o comisie de ancheta pentru ca au inceput sa iasa la iveala din ce in ce mai multe informatii", a declarat Liviu Dragnea, dupa ce senatorul PNL Marcel Vela, șeful comisiei de aparare din Senat, a anuntat ca vrea ca premierul Viorica Dancila, vicepremierul Paul Stanescu și șeful PSD,…

- Daca OUG 13 a fost o palma, acum avem de-a face cu o agresiune cu mult mai grava cu pumnii si picioarele asupra justitiei care trebuie pusa la pamant. De la un punct incolo nu se mai contorizeaza numarul pumnilor si al picioarelor, oamenii nu mai stiu daca e vorba de 5 sau 10 articole, incepe un haos,…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca programul de modernizare a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) este realizat in proportie de doar 23,5%, desi trebuia finalizat la sfarsitul anului 2017. „Pana in prezent, din finantarea de 80 de milioane de…

- Potrivit unui proiect initiat de deputatul PSD Oana Florea, refuzul persoanelor citate la Comisia de ancheta de a se prezenta la audieri constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 8 zile la 3 luni sau amenda penala de 10.000 lei, iar 3 ani nu pot ocupa functii publice. Propunerea legislativa…

- Primaria Alba Iulia a reacționat, vineri, prin vocea purtatorului de cuvant al instituției, Mihai Coșer, fața de un un comunicat remis presei de catre consilierii locali ai Partidului Social Democrat si Partidului Alianta Liberalilor si Democratilor din Consiliul local al municipiului Alba Iulia in…

- Un sidicat va putea fi inființat cu doar 3 membri și nu 15, cum prevede legislația in prezent. Proiectul de lege a fost inițiat de deputatul spcial-democrat Petre Florin Manole si deputatul independent Adrian Dohotaru. Propunerea legislativa vizeaza reducerea numarului de membri necesari pentru infiintarea…

- Parlamentul Romaniei a adoptat, vineri, 22 decembrie, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, cu 255 voturi pentru si 95 impotriva. A fost adoptat si proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018, cu 255 voturi pentru si 90 impotriva. In sedinta comuna a celor doua Camere…

- Premierul Mihai Tudose considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in proprietatea statului, ”pentru ca sunt o mulțime de intrebuințari pentru acest palat, Casa Regala avand și alte domenii regale in toata țara”. Intrebat daca-i este teama de un precedent, premierul a raspuns: ”Pai…

- Proiectul privind functionarea CSM a fost adoptat, joi, de plenul Senatului in calitate de for decizional. Proiectul de modificare a legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala a fost adoptat cu 81 voturi ”pentru” (PSD, ALDE, UDMR)…

- Proiectul de lege pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane si pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului roman a fost initiat de Guvern si adoptat de catre deputati cu 243 de voturi…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri, cu 180 voturi 'pentru', 86 'impotriva' si cinci abtineri, o propunere legislativa care permite parlamentarilor, membrilor Guvernului, prefectilor, primarilor si viceprimarilor sa exercite calitatea de comerciant persoana fizica. Propunerea legislativa…

- Legile Justitiei | Legea privind organizarea judiciara a trecut de Parlament Senatul a votat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, una dintre prevederi fiind legata de sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie care…

- Cu tot scandalul de rigoare si in timp ce jumatate din atentie, cel putin, era atrasa, pe buna dreptate, de tentativa de macelarire a Codurilor Penale, modificarile la Legea 303 /2004 privind Statutul magistratilor a trecut ca vantul prin Senat intr-o varianta care marcheaza inceputul decisiv al scoaterii…

- Vot final in Senat pe ultimele legi ale justiției, organizarea judiciara și legea CSM. Comisia speciala condusa de Florin Iordache a definitivat, marți seara, raportul pe cele doua legi, cu scandal din partea parlamentarilor USR care au pus muzica in timpul dezbaterii amendamentelor. Comisia Iordache…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Anunțat cu surle cu trambițe, asumat de catre cei doi lideri PSD și ALDE, proiectul de lege privind Casa Regala a Romaniei bate pasul pe loc, urmand a fi impins spre dezbatere și votare abia in sesiunea de primavara a Parlamentului. Iar surprizele sunt departe de a se fi terminat pentru cel …

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat.

- Legile Justiției | Sectia de investigare a unor infractiuni din Justitie, condusa de un procuror sef Comisia speciala pentru legile Justitiei a inceput, luni seara dezbaterile la proiectul care modifica Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, dupa ce, in prealabil, a dezbatut timp de noua ore…

- Raportul la proiectul care modifica Statutul magistratilor, adoptat. Ce prevad noile amendamente Comisia speciala pentru legile Justitiei a adoptat, luni, Raport de admitere, cu amendamente, la proiectul care modifica Legea 303/2004 privind Statutul magistratilor. Raportul a fost adoptat…

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat.Articolul reformulat prevede…

- La articolul 23 s-a introdus un nou alineat, cu urmatorul cuprins: "Judecatorii si procurorii stagiari nu au dreptul sa dispuna masuri privative sau restrictive de libertate". Amendamentul a apartinut PSD, potrivit agerpres.ro. Comisia parlamentara a reluat, luni, dezbaterile privind amendarea…

- Procurorii sunt independenti in dispunerea solutiilor, in conditiile prevazute de legea 304/2004 privind organizarea judiciara, prevede un amendament adoptat luni de parlamentarii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. Amendamentul apartine AMR, UNJR, fiind preluat de PSD si ALDE. Comisia a reluat…

- Proiectul de act normativ a fost adoptat cu 11 voturi pentru, 9 impotriva si o abtinere. Cele 187 de amendamente vor fi trimise in anexa la comisiile reunite pentru buget-finante, iar fiecare initiator isi va sustine amendamentul, conform unei propuneri a presedintelui Comisiei pentru transporturi…

- Comitetul liderilor grupurilor parlamentare a decis, luni, convocarea unei sesiuni de vot final, la ora 17.15 , imediat dupa sedinta solemna in care va fi omagiat Regele Mihai, pentru a supune la vot statutul magistratilor si modifcarea legii Agentiei Nationale de Integritate. Sesiunea…

- Propunerea legislativa privind modificarea alin. (2) al art. 470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, recent inregistrata la Senat pentru dezbatere, propune reducerea impozitelor pe care romanii le platesc statului pentru deținerea unei mașini sau motociclete. Pentru a se putea aplica, proiectul…

- Proiectul PSD-ALDE de modificare a legii privind statutul magistratilor, care se dezbate la aceasta ora in plenul Camerei Deputatilor – nu s-a ajuns nici la jumatatea amendamentelor – si proiectul de modificare a Legii ANI a lui Florin Iordache au ...

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, pe articole, in forma Comisiei Juridice, proiectul care modifica Legea ANI si care prevede ca unele interdictii aplicate deputatilor si senatorilor in perioada 2007-2013, pe baza rapoartelor ANI, inceteaza de drept. Plenul Camerei a dezbatut, astfel,…

- Modificarea Codului Fiscal a trecut cu 71 de voturi "pentru" si 37 "impotriva". Plenul si-a insusit raportul Comisiei de buget prin care ordonanta a fost amendata astfel incat firmele care realizeaza venituri pana la un milion de euro, au un capital social de minim 45.000 de lei si cu cel…