LEGEA PENSIIOR 2019. ce se întâmplă cu cei care au peste 35 de ani şi până în 45 de ani LEGEA PENSIILOR. Cele mai mari schimbari la capitolul pensii in 2019 sunt majorarea pensiilor și posibilitatea renunțarii la PIlonul II. Cine are contribuția de 3,75% obligatorie catre pilonul II și cine nu? Toți romanii pana in 35 de ani trebuie sa contribuie la acest pilon al fondurilor private in timp ce pentru cei care au intre 35 de ani și 45 este opțional. LEGEA PENSIILOR. Cum se calculeaza cuantumul si de cand se aplica noile prevederi 7,2 milioane de romani contribuie la fondurile private obligatorii care au un randament de 8,43% si au ajuns la active nete in valoare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

