Stiri pe aceeasi tema

- Legea inițiata de ministrul de interne Carmen Dan, care prevede ca polițiștii sa poata amenda persoanele care refuza sa se legitimeze, dar care da și alte atribuții sporite agenților și ofițerilor, a primit raport suplimentar favorabil de la comisiile de specialitate, juridica și de aparare din Camera…

- PNL a anuntat, luni, prin vocea Ralucai Turcan, ca va pune imediat in aplicare rezultatele Referendumului pentru justitie. Liberalii solicita in mod imperativ adoptarea legii propuse de PNL privind votul electronic, in urma incidentelor de la votul din diaspora. "Votul de ieri a aratat vointa zdrobitoare…

- In sesizarea catre CCR presedintele arata ca ''prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ legea criticata contravine unor norme si principii constitutionale''.Iohannis afirma ca actul normativ a fost adoptat cu nesocotirea prevederilor articolului 61 si ale articolului…

- Iohannis afirma ca actul normativ a fost adoptat cu nesocotirea prevederilor articolului 61 si ale articolului 75 din Constitutie, fiind incalcata competenta primei Camere sesizate - Camera Deputatilor, care nu a dezbatut textul si solutiile adoptate de Senat. "In forma adoptata, legea dedusa…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, propune anchetarea celor care au participat la protestele impotriva PSD de la Iasi si Galati. Un killer al statului de drept, Florin Iordache, pretinde ca a vazut la contramanifestatii plicuri cu droguri. E o veche marota comunista: cei care huiduie nu o pot face decat…

- Deputatul PSD, Florin Iordache a declarat marți, la Parlament, ca este nevoie de implicarea mai multor instituții publice care sa ancheteze modul cum s-au derulat manifestanții anti-PSD. Iordache susține ca protestatarii au avut un comportament anormal și ca este nevoie "sa aflam daca acești oameni…

- Conform Administratiei Prezidentiale, in sesizarea catre CCR, presedintele Iohannis arata ca, ''prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ, legea criticata contravine unor norme si principii constitutionale''. Iohannis afirma ca actul normativ a fost adoptat cu…