- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat joi ca municipalitatea ia in considerare extinderea transportului metropolitan, incepand cu aceasta toamna. Comuna Gilau este prima luata in vizor.

- "Termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor pentru aceasta licitatie a fost marti, 30 iulie 2019, ora 15:00. In acest termen au fost depuse 5 oferte, dupa cum urmeaza: 1. Asocierea SWS Engineering Spa (Italia) - SYSTRA (Franta) - METRANS Engineering SRL (Romania), 2. Asocierea Explan SRL…

- Traficul pe mai multe strazi din Cluj-Napoca a fost blocat la finalul saptamânii precedente cu ocazia festivalului Electric Castle. Alin Tise si Emil Boc au fost contestati dur de participanti pentru lipsa de infrastructura rutiera, iar primarul Clujui a anuntat ca lucrurile se vor îndrepta…

- Electric Castle 2019 vine cu cozi interminabile pe DN1C, din Cluj-Napoca și pana in Bonțida. Pana luni dimineața, traficul pe aceasta ruta va fi infernal, așa ca festivalierii trebuie sa in in calcul acest lucru.Cei care spera ca vor ajunge rapid la petrecerile de la Castelul Banffy trebuie sa iși refaca…

- Oradea și Cluj-Napoca sunt prezentate pe toate canalele de comunicare ca fiind un etalon de dezvoltare și un exemplu pentru multe orașe din România. Atât Ilie Bolojan cât și Emil Boc au înțeles ca susținera investițiilor, fie ele românești fie straine, este vitala pentru…

- Orange, Orange Romania sustine si in acest an muzica live, fiind partener principal al celor mai așteptate festivaluri de muzica din Romania: UNTOLD (1-4 august, Cluj-Napoca), Neversea (4 – 7 Iulie, Constanța), Summer Well (9 – 11 August, domeniul Știrbey), Afterhills (23 August – 1 Septembrie, Iași)…

- PNL a pierdut alegerile europarlamentare in favoarea Alianței 2020 USR PLUS atat la nivelul județului Cluj, cat și in Cluj-Napoca, in condițiile in care liberalii dețin majoritatea in Consiliul Local și in cel Județean, dar și posturile de primar și șef al CJ, prin Emil Boc și Alin Tișe, conform…

- O treime din flota de transport public a municipiului Cluj-Napoca este electrica, iar obiectivul municipalitații este ca in viitor intregul sistem de transport public sa fie ecologic, anunța edilul Emil Boc.