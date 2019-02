Le Vif: Merkel face apel la dezarmare Washingtonul și-a suspendat participarea la tratatul INF care interzice rachetele sol-sol cu o raza de acțiune de 500 pâna la 5.500 Km, acuzând Rusia ca încalca acest document semnat în 1987. Drept raspuns, Moscova a facut la fel și, daca nu intervine o lovitura de teatru, tratatul va deveni caduc în august, scrie Le Vif citat de Rador.



Aceasta realitate induce teama de o noua cursa a înarmarilor cu atât mai mult cu cât relațiile ruso-americane sunt la cel mai scazut nivel.



"Dezarmarea este ceva care ne privește pe toți și ne…

