- Intr-un articol aparut in Sunday Times, Theresa May afirma ca urmeaza sa prezinte alesilor britanici la inceputul lunii urmatoare noua sa propunere, careia i-a adus modificari in speranta obtinerii unui vot favorabil. "Continui sa cred ca este posibila obtinerea unei majoritati in parlament…

- Alegatorii au fost chemati sa decida componenta consiliilor locale in 248 de unitati administrative din Anglia - cu exceptia Londrei - si 11 din Irlanda de Nord si sa desemneze primarii din sase orase engleze. Conservatorii ocupau aproape 60% din cele 8425 de posturi de consilieri puse…

- Camera Comunelor a parlamentului britanic a votat miercuri pentru inceperea dezbaterilor la legea care ar obliga-o pe sefa guvernului, Theresa May, sa ceara o amanare a Brexit-ului pentru prevenirea riscului ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord la 12 aprilie, transmite Reuters,…

- Mii de persoane care se opun intarzierii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana protesteaza vineri in centrul Londrei, in timp ce Camera Comunelor a respins pentru a treia oara acordul Brexit negociat de premierul Theresa May, relateaza Reuters.

- Liderii europeni sunt dispusi sa acorde Regatului Unit doua optiuni pentru amanarea Brexit-ului dincolo de data prevazuta initial, 29 martie, a infromat joi seara presedintia Frantei, transmite AFP. Dacă deputaţii britanici aprobă săptămâna viitoare acordul de divorţ…

- Opozitia laburista britanica va forta supunerea la vot a unei motiuni de cenzura in cazul in care premierul Theresa May pierde din nou in parlament votul asupra acordului de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeana, a anuntat duminica liderul Partidului Laburist, Jeremy Corbyn, potrivit Reuters.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, miercuri, in timpul unei vizite oficiale in Kenya, ca britanicii trebuie sa vina cu o explicație in cazul in care vor cere o amanare a termenului limita pentru separarea de Uniunea Europeana. "Acordul privind Brexit nu este negociabil. Daca Marea Britanie…

- Cu o luna înainte de Brexit, Regatul Unit risca o ieșire fara acord, deoarece deputații au respins masiv, în ianuarie, textul negociat cu greu între d-na May și UE, relateaza Le Soir citat de Rador.Primarul Londrei i-a cerut premierului Theresa May sa amâne Brexitul, programat…