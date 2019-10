O ancheta din “The Atlantic&" dezvaluie relația ambivalenta pe care o are Donald Trump cu armata. Președintele american disprețuiește expertiza ofițerilor sai. Imprevizibil, modul lui de a comanda amenința trupele desfașurate pe tren. Ceea ce îi determina pe foștii membri ai Pentagonului sa rupa legea tacerii, scrie Rador, citând Le Temps.



“General Chaos&", noua porecla a lui Donald Trump, comandant șef al armatei celei mai puternice din lume: “The Atlantic&" acționeaza în forța, pe viitoarea sa prima pagina, caracterizându-l pe actualul locatar…