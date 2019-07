Stiri pe aceeasi tema

- Forțele est-libiene loiale comandantului Khalifa Haftar vor interzice orice zboruri comerciale din Libia catre Turcia cât și intrarea navelor turcești în țara, a declarat vineri purtatorul de cuvânt al acestora, Ahmed Mismari, citat de Reuters.Turcia sprijina guvernul de la Tripoli…

- Ofensiva diplomatica contra ofensiva militara in Libia: liderului guvernului recunoscut de comunitatea internaționala a anunțat luni un turneu in capitalele europene, a doua zi dupa un apel al rivalului sau, mareșalul Khalifa Haftar, pentru cucerirea capitalei Tripoli, scrie AFP.

- Cel putin 205 oameni au fost ucisi, iar alti 913 raniti, in doua saptamani de lupte desfasurate in cadrul ofensivei Armatei Nationale Libiene (ANL) a maresalului Khalifa Haftar asupra capitalei libiene Tripoli, potrivit unui nou bilant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite AFP potrivit…

- Guvernul de Uniune Nationala (GNA) de la Tripoli, recunoscut de comunitatea internationala, a indemnat vineri Consiliul de Securitate al ONU sa actioneze pentru a opri ofensiva asupra capitalei libiene lansata de maresalul Khalifa Haftar, exprimand in acelasi timp regretul in legatura cu divizarea comunitatii…

- Trupele maresalului Haftar, cu cartierul general in estul Libiei, au efectuat un raid aerian duminica in partea sudica a capitalei Tripoli si avanseaza spre centru, in pofida armistitiului pentru evacuarea civililor solicitat de ONU.

- Lupte violente au avut loc duminica, in apropierea capitalei libiene, intre fortele maresalului Khalifa Haftar, care vor sa cucereasca Tripoli, si trupele Guvernului de Uniune Nationala (GNA), in ciuda apelurilor internationale la incetarea ostilitatilor, transmite AFP. Washingtonul a chemat la "oprirea…

- Statele Unite sunt "profund preocupate" de luptele din apropiere de Tripoli si lanseaza un apel la "incetarea imediata" a ofensivei lansate in directia capitalei libiene de maresalul Khalifa Haftar, a declarat duminica secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de AFP. "Am facut cunoscut clar ca…

- Confruntari violente au loc vineri intre grupari armate loyale Guvernului de Uniune Naționala cu forțele Armatei Naționale Libiene (ANL) ale mareșalului Khalifa Haftar, la circa 50 de kilometri de capitala Tripoli, sediul GNA, au anunțat surse dintre cele doua tabere, potrivit AFP.