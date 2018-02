Lasă o lămaie tăiată pe noptiere toată noaptea. Efecte uluitoare până dimineaţa! Încearcă şi tu! Respiratie mai usoara Datorita antioxidantilor pe care ii contine lamaia, vei respira mai usor. Daca ai nasul infundat, mirosul de la lamaia taiata te va ajuta sa iti imbunatatesti respiratia in timp ce dormi. Te elibereaza de stres Te elibereaza de stres Lamaie este excelenta in aromoterapie. Mirosul de lamaie taiata este asociat cu curatenia, asa ca specialistii in aromoterapie o folosesc pentru a-i ajuta pe oameni sa scape de sentimentele de imperfectiune, impuritate si sa-si creasca omcrederea in sine. Asadar, mirosul de citrice relaxeaza undele cerebrale si emotiile. Creste nivelul de energie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net de energie…

Stiri pe aceeasi tema

- Dieta cu sfecla este una dintre dietele care dau rezultate uluitoare in timp record. Dupa doar 3 zile de regim de regim alimentar, cu sfecla, vei reuți sa slabești patru kilograme.

- VEZI ce se intampla in corpul tau daca bei apa calda dimineata, pe stomacul gol. Efecte ULUITOARE! Tu obisnuiesti sa bei apa calda dimineata, pe stomacul gol? Sau esti unul dintre oamenii care prefera o cafea proaspata. Sau poate bei un pahar de apa rece? Tu obisnuiesti sa bei apa calda dimineata, pe…

- Tu obisnuiesti sa bei apa calda dimineata, pe stomacul gol? Sau esti unul dintre oamenii care prefera o cafea proaspata. Sau poate bei un pahar de apa rece? Dar stii ce efecte are apa calda dimineata? Nu te-ai fi gandit ca are aceste beneficii uimitoare. Efectul #1: Reducerea durerii…

- Dieta minune americana, sau dieta cu 1.000 de calorii, nu te infomenteaza deoarece trebuie sa mananci foarte des, la ore fixe, din doua in doua ore, dar foarte puțin. Așadar, mancand foarte des, vei elimina senzația de foame. Regimul trebuie ținut timp de cinci zile și, daca vei consuma alimente conform…

- Iarna nu s-a terminat. Se pare ca urgia meteo revine chiar de miercuri, marți fiind o zi te tranziție catre ninsori abundente și temperaturi negative. Noaptea, acestea se vor extinde treptat astfel încât vor fi precipitatii mixte în Banat, Oltenia, cea mai…

- Seminte de chia: Aceste produse pot fi consumate ca atare sau folosite in diverse preparate. Crude, reprezinta o sursa importanta de fibre si omega 3. Totodata pot fi consumate in suc de fructe si apa sub forma de chia fresh. Datorita beneficiilor importante pe care le au asupra sanatatii semintele…

- Obiceiurile de dimineața te ajuta sa slabești sunt urmatoarele: Fa un duș cu apa calduța Chiar daca nu-ți place apa rece, ar trebui sa optezi pentru astfel de dușuri. Apa calduța spre rece stimuleaza metabolismul și accelereaza procesul de pierdere in greutate. In plus, crește nivelul…

- Prognoza METEO DUMINICA La noapte cerul va fi temporar noros și vor mai fi precipitații slabe cantitativ, predominant ninsori local in sud-estul teritoriului și doar fulguieli izolate in rest. Vantul va mai prezenta unele intensificari in Dobrogea. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -9 grade…

- Te trezești greu dimineața? Iata cum sa scapi de aceasta problema. Unul dintre secrete este sa nu mai amini alarma de dimineața. Daca te culci inapoi dupa ce te-ai trezit prima data ți se va parea mult mai greu sa-ți gasești energia. Asta, deoarece nu vei mai dormi un ciclu complet. De asemenea, este…

- Razvan Burleanu transforma federația in propria agenție electorala pentru alegerile din aprilie: la toate acțiunile externe ale loturilor naționale din urmatoarele doua luni vor fi invitați prin rotație șefi de AJF-uri, din fotbalul feminin, futsal sau juniori pentru a le caștiga voturile. ...

- Scapa de durerea de cap Te doare capul și nu vrei sa iei medicamente sau nu le ai la indemana? Daca ai in schimb ulei de masline și o lamaie, durera este ca și uitata. Este necesar sa amesteci 2 linguri de masline cu zeama de la o jumatate de lamaie, sa le amesteci bine și sa consumi…

- Apa cu lamâie este mai eficienta decât ți-ai putea imagina. Consumata zilnic, aceasta poate ajuta la evitarea a mai multe probleme de sanatate. Iata care sunt acestea: Probleme digestive Sucul de lamâie îmbunatateste…

- Iata care sunt alimentele care pot fi de ajutor daca suferi de tulburari de memorie: Legumele Legumele sunt necesare pentru menținerea sanatații generale. Ele sunt cea mai buna sursa de substanțe nutritive. Dar, mai presus de toate, legumele pot spori puterea creierului și pot imbunatați nivelul…

- Copiii din centrele de plasament, care au trecut de cele mai multe ori prin traume multiple, au nevoie in primul rand de atentie, intelegere si afectiune. Cadourile duse de Craciun sau de Paste ajuta, dar nu sunt nici pe departe suficiente. Iarina Tarban, fondator si Director Executiv Ajungem Mari,…

- Valorile termice vor continua sa creasca in majoritatea zonelor, totusi dimineata si noaptea vor fi reci, local geroase, anunța meteorologii. IN TARA- Vremea se va mentine rece in zonele joase din sudul, centrul si estul tarii, unde local va fi ger, dar in celelalte zone valorile termice vor fi mai…

- Este o foarte buna sursa de proteine Untul de arahide este o sursa naturala de proteine. 100 de grame de unt de arahide conține in jur de 25-30 grame de proteine, ceea este este mai mult decat suficient pentru masa musculara. Pentru a obține doza zilnica necesara de proteine, mananca o felie de paine…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a anuntat, joi, ca municipalitatea va initia un proiect de hotarare pentru ca Imnul de Stat al Romaniei sa rasune in scolile din oras in fiecare dimineata, transmite corespondentul Mediafax.

- Ieri dimineata, IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a savarsit Sfanta Liturghie la manastirea Dervent, judetul Constanta.Dupa slujba inaltul ierarh a oficiat parastasul la 40 de zile de la mutarea catre Domnul a Arhimandritului Paisie Fantaziu, inmormantat in cimitirul acestui asezamant monahal.Parintele…

- Pentru a avea grija de podoaba ta capilara poți sa apelezi la doua produse pe cat de simple pe atat de eficiente și anume iaurtul și pudra de amla. Afla din acest articol ce este pudra de amla și cum te ajuta in combinație cu iaurtul sa uiți de problema firelor de par rupte, deshidratate și…

- Testul Ingerului este un test simplu, care se bazeaza foarte mult pe personalitate și pe intuiție, scrie divahair.ro. Astfel, alegand o imagine care te atrage cel mai tare, poți afla ce te așteapta in acest an și care sunt schimbarile care vor aparea in viața ta. Ești curioasa cum se va schimba viața…

- Slabeste cu chia. Semintele intaresc organismul Semintele de chia sunt pline de vitamine si minerale, ajutand la reglarea greutatii, controlarea poftei de dulce si luptand impotriva radicalilor liberi, aceste seminte sunt, cu adevarat, o minune pentru sanatate, cu beneficii infinite Datorita aportului…

- Nivelul de acceptare a platilor cu cardul ”a explodat” datorita legii cash-back, care vine in principal in sprijinul persoaneor din mediul rural, contribuind la incluziunea financiara, si va creste de asemenea fiscalizarea in zona rurala, ajutand la imbunatatirea ratei de colectare a TVA, a declarat…

- O cura de detoxifiere este mai mult decat binevenita dupa mesele copioase cu care ne-am rasfațat in zilele de sarbatoare. Este foarte important sa excluzi anumite alimente și bauturi, avand grija sa consumi mai multe ceaiuri din plante medicinale. O cura de detoxifiere cu ceaiurile potrivite in combinație…

- Am aflat de pe site-ul ziceu.com ca ghimbirul este un aliment minune apreciat inca din vremurile dedemult. Atunci, civilizatiile asiatice stravechi obisnuiau sa il foloseasca la tratarea mai multor probleme de sanatate. Se pare ca exista multiple beneficii ghimbir asupra organismului unei persoane,…

- Mai mulți constanțeni spun ca locul ales pentru a petrece noaptea dintre ani a fost o mare dezamagire pentru ei. Au mers intr-un restaurant cu ștaif din oraș tocmai pentru a avea parte de momente unice, insa intreaga petrecere s-a dovedit a fi una de neuitat, insa in sensul negativ."Eu și cu…

- Petrecerea de revelion a insemnat pentru mai multi constanteni o mare dezamagire. Cei care au ales sa se distreze in noaptea dintre ani la unul dintre restaurantele exclusiviste din oras sustin ca au platit meniul care continea patru feluri de mancare si pana la ora 5 dimineata au primit doar aperitivul…

- Petrecerea de revelion a insemnat pentru mai multi constanteni o mare dezamagire. Cei care au ales sa se distreze in noaptea dintre ani la unul dintre restaurantele exclusiviste din oras sustin ca au platit meniul care continea patru feluri de mancare si pana la ora 5 dimineata au primit doar aperitivul…

- Dupa drumurile la cumparaturi, carat greutați, pregatirea preparatelor pentru masa festiva și curațenia casei, petrecerea de Revelion te poate gasi stors de energie, iar aceasta sa fie un fiasco total. Nu și daca te folosești de micile trucuri care‑ți sunt la indemana pentru alungarea somnului. Foarte…

- Cea mai puternica rugaciune de Revelion. Se rostește in noaptea dintre ani și face minuni. Prin aceasta rugaciune, Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru ca ne-a ajutat sa trecem cu bine peste anul ce s-a sfarșit și Il rugam sa ne invredniceasca sa depașim cu bine necazurile ce ni se vor așterne inevitabil…

- Previziuni 2018 Berbec Sanatate Se prea poate ca anul precedent sa fi fost destul de ingaduitor cu tine cat privește acest aspect. Nici urmatorul nu se arata mai solicitant, indiciu cum ca n-ai motive reale sa-ți faci griji in raport cu bunastarea ta fizica și emoționala. Se poate spune așadar ca…

- Hidrateaza-te cu apa cu lamâie și ceai verde și adauga scorțișoara în cafea și ardei iute în mâncare. Sunt câteva trucuri simple care te ajuta sa topești grasimea de pe burta. Nu uita de mișcare! 1. Apa cu lamâie Ficatul nostru iubește lamâia…

- Potrivit specialiștilor, gargara cu apa sarata este foarte eficienta in caz de raceala și durere in gat. Apa sarata absoarbe lichidul din țesutul inflamat de la nivelul gatului, calmand astfel durerea. In plus, ajuta la eliminarea mucusul și a agenților iritanți. Apa cu sare neutralizeaza acizii din…

- O femeie în vârsta de 74 de ani din Rusia a ajuns de urgența la spital cu febra și dureri. Medicii i-au facut o radiografie și au fost șocați sa descopere cauza durerilor. Femeia avea peste 150 de obiecte metalice în corp, dupa ce le-a înghițit crezând…

- Unul dintre aceste motive consta in faptul ca exista din ce in ce mai multi varstnici, iar povara pusa pe umerii tinerilor care trebuie sa sustina pensionarii este din ce in ce mai mare. Asa ca, imbatranirea populatiei sta la baza acestui aspect. In acest context, se pare ca varsta medie de…

- Gretchen Rubin, blogger urmarit si autor al cartii „Proiectul fericirii" (The Happiness Project) a compilat o lista cu 23 de propozitii care pot ajuta cuplurile sa tranforme certurile in ceva constructiv. Iata cele mai importante 9 fraze alese de noi din acea lista, si de ce consideram ca ar putea…

- Vor fi innorari in vest, centru si nord, unde mai ales spre seara si noaptea va ninge, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil, iar precipitatiile se vor semnala numai cu totul izolat.

- Duhovnicul Paisie Olaru spune ca rugaciunea ne vindeca sufletele și este cel mai mare dar de la Dumnezeu. Daca vrem sa rezolvam orice problema sufleteasca, sa scapam de necazurile inimii, este bine sa citim dimineața Acatistul Maicii Domnului, iar seara Paraclisul Fecioarei și Crezul, neaparat o…

- Consiliul Judetean Prahova pastreaza valoarea taxelor la nivelul din 2017, se arata in documentul supus dezbaterii in sedinta de astazi, ce va incepe la ora 15. Consilierii au cazut de acord ca nivelul taxelor percepute in domeniul constructiilor sa nu fie majorat, aceasta masura avand ca…

- Intr-un bloc cu 5 scari, din zona Baneasa, doi tineri care locuiesc cu chirie intr-un apartament ne terorizeaza, pur și simplu, cu muzica data la maxim, zi și noapte. Am sesizat poliția, i-a amendat de mai multe ori, dar degeaba. Proprietarul apartamentului vrea sa le anuleze contractul de inchiriere,…

- In numerologie, cifrele care se repeta au o insemnatate puternica, ele purtand o energie aparte. Data de 12.12 (12 decembrie) nu face excepție, mai ales ca numarul 12 este unul important in numerologie. 12 inseamna rezultate, final incununat de succes. Este și numarul semnului Pești, un semn astrologic…

- Telestar este o renumita companie de telemarketing, care ofera consumatorilor din Romania suplimente și aparate destinate menținerii sanatații. Pe piața din Romania gama de produse oferite de aceasta companie este foarte variata, fiindca Telestar iși dorește sa satisfaca și cele mai pretențioase gusturi.…

- Iarna și-a intrat in drepturi in Moldova, la Botoșani, unde FCSB va juca azi un meci extrem de important. Formația roș-albastra are 8 puncte sub CFR Cluj și orice rezultat in afara victoriei azi ar insemna un adevarat dezastru. Vremea nu ține cu echipa lui Nicolae Dica. La Botoșani a plouat toata noaptea,…

- Ritmul biologic joaca un rol important in funcționarea optima a organelor trupului uman.Dimineața devreme este perioada in care crește tensiunea arteriala și, totodata, crește și riscul de infarct și atac de cord, scrie realitatea.net.

- Aceasta a mai povestit ca ar vrea sa ramana cu amantul, dar ca și acesta este casatorit și are o fiica. Problema este ca barbatul nu este dispus sa se desparta de soția lui pana cand fata lor nu crește mare. "Nu iși va parasi nevasta. Se teme ca daca se despart, soția se va muta in alt oraș…

- Primarul Resitei a anuntat ca intentioneaza sa promoveze un proiect de hotarare prin care sa interzica desfasurarea nuntilor si altor evenimente de acest gen, mai tarziu de ora 12, in oras. Ioan Popa spune ca a copiat modelul tarilor civilizate si ca aceasta decizie va fi in beneficiul tuturor. “In…

- Iata care sunt acestea: In cazul in care ai parte de un stil de viața destul de agitat, trezitul de dimineața poate sa reprezinte o schimbare mult mai favorabila pentru tine. Și asta doar daca pui in practica mici trucuri ce te vor ajuta sa devii matinal. Precum vorba din popor „cine…