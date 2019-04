Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitar-veterinare din judetul Gorj au facut, zilele trecute, mai multe controale in trafic pentru a depista eventuale focare de pesta porcina africana. Desi nu au fost descoperite animale bolnave, inspectorii sanitari se tem ca oamenii ar putea sa-si cumpere porci din alte zone pentru…

- Marți, 19 martie 2019, a fost confirmata prezența virusul pestei porcine africane (PPA) la un porc domestic mort, in gospodaria unui proprietar din localitatea Onești, județul Bacau. Diagnosticul a fost stabilit de catre (IDSA) – Laboratorul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Autoritațile sanitar-veterinare buzoiene au anunțat, astazi, ca s-a procedat la stingerea a doua focare de pesta porcina africana din gospodariile particulare din localitațile Margariți și Gura Dimienii, de pe raza UAT Beceni , precum și ridicarea masurilor sanitare veterinare specifice din zonele cu…

- Aduse ilegal din Ungaria, tone de carne dintr-o zona cu pesta porcina africana, au ajuns in depozitele si in magazinele din Romania. Descoperirea nu a fost facuta de autoritati, ci de catre un consumator, și ne arata inca o data ca nu stim ce mancam. Vineri s-a aflat ca in mai multe depozite si magazine…

- Un focar de pesta porcina descoperit in Ucraina, la granița cu Romania, a declanșat o noua alerta in județul Botoșani. Autoritațile sanitar-veterinare vor impune masuri de restricție in zonele care ar putea fi afectate, aproximativ aceleași ca și in cazul mistretului mort de pesta descoperit in luna…

- Autoritațile admit ca situația a cam scapat de sub control in ceea ce privește raspandirea pestei porcine africane in județul Buzau și sunt convinse ca omul este vectorul principal de raspandire a virusului in toate cazurile confirmate pana acum. Prefectul județului Buzau Carmen Ichim a declarat, luni,…

- Specialiștii DSVSA Buzau sunt in alerta dupa ce, la puțin timp dupa confirmarea cazului de pesta porcina africana la toți cei patru porci din gospodaria unui asistent veterinar din Focșanei, comuna Vadu Pașii, o alta suspiciune a aparut in satul-reședința al comunei, cazuri care au legatura intre ele.…