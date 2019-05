La Palatul Culturii, amplă manifestare dedicată antropologiei româneşti Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova invita publicul astazi, la ora 10.30, in Sala Coloanelor din Palatul Culturii Ploiești, la o ampla manifestare dedicata antropologiei romanești. Impreuna cu Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Romane, muzeul mentionat continua astfel seria colocviilor “Convorbiri Antropologice”, aflata acum la a IV-a ediție, ce are ca tema „Faptul etnografic neprevazut: despre serendipitate in cercetarea antropologica”. Si-au anuntat participarea: Gheorghita Geana de la Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, Ioana-Ruxandra Fruntelata… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Maria Magdalena Grigore a participat, la data de 22 mai 2019, la Constanta, la deschiderea Forumului pentru Investitii la Marea Neagra, organizat de Ministerul Transporturilor, in colaborare cu Comisia Europeana, cu sprijinul MAE. Forumul incheie seria evenimentelor subsumate obiectivului…

- Una dintre intrebarile care au gravitat in jurul morții lui Razvan Ciobanu a fost cum de acesta a ajuns la peste 20 de kilometri distanța de Mamaia, intr-o cu totul alta direcție fața de cea in care trebuia s-o apuce daca voia sa mearga, așa cum au spus amici de-ai lui, spre București. Localitatea Sacele…

- In mașina lui Razvan Ciobanu a fost descoperita o carte de identitate, ceea ce duce automat la ipoteza ca acesta nu era singur in mașina, așa cum s-a crezut inițial. Polițiștii au descoperit ca respectiva carte de identitate aparține numitului Iulica Cercel, scrie cancan.ro. Acesta este nascut…

- CNAIR reaminteste conducatorilor auto ca pentru utilizarea podurilor peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda, situate pe autostrada A2, Bucuresti - Constanta, trebuie achitat tariful de trecere (peajul). Peajul poate fi achitat: pe portalul CNAIR www.erovinieta.ro si prin intermediul aplicatiei eTarife…

- Universitatea "Ovidius" din Constanta organizeaza concurs de recrutare pe perioada nedeterminata pentru functiei de executie, vacante de secretar S II la Departamentul studenti straini.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt: studii universitare…

- Pana pe 15 aprilie, Centrul de Instruire din Cincu gazduiește cel mai mare exercițiu medical din istoria Alianței Nord-Atlantice, Vigorous Warrior 19 – VW19. Exercițiul cu focus medical se desfașoara in perioada 1-15 aprilie in mai multe unitați ale Armatei Romaniei, pe cele trei componente – terestra…

- Exercițiul NATO cu focus medical in Romania Vigorous Warrior 19 – VW19, cel mai mare exercițiu cu focus medical din istoria Alianței Nord-Atlantice, se desfașoara în perioada 1-15 aprilie în mai multe unitați ale…

- Mansarda de pe George Enescu 11 e luminata de un soare generos. Pe un ecran ruleaza videoclipuri cu imagini de pe insule exotice. Design-ul foarte modern e completat de un paienjeniș de grinzi din lemn. Lemnul care ține structura mansardei este de la 1890 și acum a fost recondiționat de cațiva investitori…