- Editia de luni, 14 octombrie, a emisiunii "Rai Da Buni" de la Antena Stars a inceput intr-un mod cu adevarat inedit si continua la fel! Pentru ca este ziua de nastere a indragitului prezentator Mihai Morar, in platou si-au facut aparitia invitati unul si unul, iar surprizele ... pe masura!

- In urma cu o luna, Alina Pușcaș a nascut pentru a treia oara, iar de atunci, viața ei s-a schimbat total. Vedeta a povestit la Antena Stars despre cum a decurs cea de-a treia naștere și cum se descurca acasa, cu trei copii. „Nasterea a fost cea mai usoara dintre cele trei. Abia acum m-am obisnuit, a…

- Bianca Rus a detaliat cum trebuie sa fie barbatul care sa-i cucereasca inima. Bianca Rus a fost casatorita pentru o scurta perioada de timp, insa a ajuns la divorț. Vedeta nu exclude, insa, posibilitatea unei noi relații sentimentale. Invitata la emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars, Bianca Rus,…

- Indragitul om de televiziune și radio Mihai Morar se afla zilelel acestea intr-o vacanța acasa, in Maramureș. Acesta a postat pe pagina personala de Facebook un clip in care cosește tradițional, cel mai probabil in livada familiei. „Iarba verde de acasa. ????☘️????#dragumiisamerglacoasa _______________________________…

- Carmen Simionescu, fiica lui Adi Minune, a oferit detalii despre naștere, dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. Carmen Simionescu și soțul ei, Bogdan Caplescu, au devenit parinți pentru prima oara in data de 1 august. Fetița lor, Sofia, a venit pe lume in jurul orei 13:00 și este perfect sanatoasa.…

- Mihai Morar a trait emoțiile la intensitate maxima ieri, atunci cand a venit pe lume cea de-a treia fiica a lui, Roua. Prezentatorul tv a povestit, in direct la Rai Da Buni, cum a decurs prima noaptea alaturi de fetița lui.

- Mihai Morar a devenit tata pentru a treia oara in urma cu doar cateva ore, iar acum a publicat prima imagine cu micuța lui, alaturi de care a scris cateva versuri emoționante. "Sa fii tu Binele, Iubirea din lumea asta dura Fiindca e singura și n-o primim pe-a doua. Dintr-un ocean, tu nu ești doar…