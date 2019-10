Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia transportului public de Hramul orasului Chisinau (14 octombrie 2019) Primaria municipiului Chisinau informeaza ca in ziua de 14 octombrie 2019, cand se marcheaza Hramul orasului Chisinau, va suspendat traficul rutier pe bd.

- Candidatul pentru funcția de primar al capitalei susține ca sistemul de canalizare pluviala infundat vorbește despre ineficiența administrațiilor precedente ale municipiului Chișinau. El susține ca din cauza neglijenței, la fiecare ploaie abundenta strazile capitalei sunt inundate.

- Strazile secundare din Chisinau sunt pline de cratere, iar pe unele artere abia daca se mai vad mici pete de pietriș spalat de ploi. Exceptie nu este nici strada Ashabad din sectorul Botanica al Capitalei.

- Astazi și mâine sunt sarbatorile ,,Zilele Bucureștiului. Pe Bulevardul Unirii din Capitala au loc concerte, spectacole de teatru ambulant, animație de strada, dar a fost organizat și un spațiu culinar.

- Nu au reusit sa se mute in noua lor locuinta, ca deja s-au pomenit cu o anexa ilegala in curte. Locuitorii unui bloc proaspat construit, de pe strada Podgorenilor, din Capitala se plang ca vecinul lor si-a largit locuinta din contul curtii comune, ba mai mult si-a instalat si

- Astazi incepe Saptamana Europeana a Mobilitații la Alba Iulia. Iar in acest an, administrația locala a pregatit o serie de evenimente menite sa promoveze mersul pe jos sau cu bicicleta, in detrimentul transportului cu mijloace auto. Vor putea sa-și prezinte performanța in materie de mers pe jos și numar…

- Pe 31 august, in centrul Capitalei vor fi organizate un șir de evenimente, dedicate sarbatorii naționale "Limba noastra cea romana". O dispoziție in acest sens a fost semnata de primarul interimar Adrian Talmaci.

- Un agent economic din Chișinau risca sa plateasca amenda pentru ca a pus in vanzare pesmeti cu viermi. Pungile cu pesmeti pe care erau viermi au fost surprinse de catre un cititor al site-ului publika.mdIncidentul s-a produs intr-un magazin din sectorul Botanica al Capitalei.