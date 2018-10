Stiri pe aceeasi tema

- Roșiorenii iși pot plati online taxele și impozitele, prin intermediul ghiseul.ro in Eveniment / on 01/10/2018 at 10:49 / Roșiorenii iși pot plati online taxele și impozitele, cu cardul bancar, incepand cu data de 19 septembrie, prin intermediul web site-ul www.ghiseul.ro, informeaza municipalitatea.…

- Porivit legislației fiscale, obligația de plata exista chiar și in cazul celor care au vandut in decursul acestui an bunurile pentru care se datoreaza impozitul. Astfel ca, cei care nu și-au achitat inca integral impozitele pe imobile și mașini mai au inca vreme pana pe 1 octombrie, ultima…

- 1 octombrie este ultima zi de plata, fara majorari de intarziere, a impozitelor și taxelor locale, aferente semestrului al doilea, pe anul in curs. Locuitorii orașului Mioveni care nu si-au achitat inca impozitele și taxele locale mai au inca vreme pana luni, 1 octombrie, cand este ultima zi de plata.…

- Serviciul Finanțe Publice locale din cadrul Primariei municipiului Vaslui le-a reamintit contribuabililor, persoane fizice și juridice, printr-un anunț ca termenul de plata pentru impozitele și taxele locale datorate pentru anul 2018, semestrul II, este 1 octombrie 2018. “Invitam cetațenii municipiului…

- Majorarea pensiilor, propusa de Guvernul PSD-ALDE, care presupne cresterea punctului de referintap cu 79% in urmatorii trei ani, va aduce cresteri ale taxelor si impozitelor, dar si a inflatiei, cu pana la 15%, a spus luni Ovidiu Nicolescu, presedintele de onoare al Consiliului National pentru Intreprinderi…

- Incepand cu data de 24 august 2018, intra in vigoare Legea nr. 203/2018 privind masuri de eficientizare a achitarii amenzilor contravenționale, prin care se modifica și se completeaza Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu modificarile si completarile ulterioare.…

- Campania ”Fara oameni la ghișeu” demarata de Primaria Sectorului 4 aduce masuri speciale in domeniul impozitelor și taxelor locale. Pe langa portalul integrat pentru plata online prin ghișeul.ro sau sistemul propriudgitl4.ro, contribuabilii din Sectorul 4 iși vor putea achita impozitele, taxele locale,…

- Pentru a simplifica completarea și depunerea online a Declarației Unice, Ministerul Finanțelor Publice – ANAF pune la dispoziția contribuabililor o aplicație informatica dedicata, care poate fi accesata la adresa https://declunica.anaf.ro/ . Declarația Unica se poate completa și depune de la adresa…