Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de sambata spre duminica, pe raza judetului Constanta, sub coordonarea Directiei Rutiere-I.G.P.R., politistii au desfasurat o actiune, destinata combaterii conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive.

- In urma unei actiuni desfasurate pe litoralul romanesc in perioada 4 7 iulie a.c., politistii Directiei Rutiere si ai Serviciului Rutier pentru Misiuni Speciale au testat 912 conducatori de autovehicule, fiind aplicate 61 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 57.800 de lei. De asemenea, politistii…

- In perioada 28-30 iunie, polițiștii suceveni au deschis 9 dosare penale și au aplicat 490 de amenzi, in cuantum de aproximativ 123.000, inr-o acțiune pe linia depistarii conducatorilor auto bauți. De asemenea, polițiștii au reținut 29 de permise de conducere, din care 7 pentru alcool și 22 pentru alte…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier și Biroului Rutier au organizat, pe raza municipiului Brașov, o acțiune care a vizat „reducerea victimizarii prin accidente rutiere in care sunt implicate autovehicule destinate transportului rutier public de persoane și, de asemenea, depistarea conducatorilor…

- Politistii rutieri au intocmit dosare penale pentru doi soferi prinsi bauti la volan.Astfel, la data de 1 mai a.c., in jurul orei 03.45, politisti din cadrul Biroului Rutier Medgidia au depistat in trafic un barbat, de 44 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Poporului, din municipiu,…

- Dupa accidentul in care și-a pierdut viața creatorul de moda Razvan Ciobanu, despre care se știe ca ar fi consumat droguri inainte de a se urca la volan, polițiștii au fost informați ca vor primi detectoare pentru consumul de droguri. Fiecare județ... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Polițiștii rutieri salajeni au depistat, cu ocazia controalelor efectuate in trafic, in primele luni ale acestui an, zeci de șoferi care circulau pe drumurile publice fara a deține permis de conducere. Pe langa urcarea la volan sub influența bauturilor alcoolice sau a drogurilor, viteza excesiva și…

- La data de 3 mai a.c., politisti din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu au fost sesizati despre faptul ca pe raza comunei Runcu circula o mașina, al carei conducator auto ar fi in stare de ebrietate. Politistii s-au deplasat la fața locului, unde au depistat un barbat de 38 de ani, din municipiul…