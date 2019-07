Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai spectaculoase reusite din istoria civilizatiei umane, aselenizarea din 21 iulie 1969 reprezinta punctul culminant al proiectului Apollo la care au participat peste 400.000 de oameni si a carui derulare a fost urmarita cu sufletul la gura, din fata micilor ecrane, de peste 500 de…

- Prima fotografie clara cu chipul astronautului american Neil Armstrong in timp ce a pasit pe Luna, in 1969, a fost facuta publica la 50 de ani dupa istorica misiune Apollo 11, potrivit The Telegraph.Desi a fost primul om care a pasit pe Luna, pe 20 iulie 1960, exista putine instantanee clare…

- Trimiterea unor astronauti pe Luna si aducerea lor in conditii de siguranta inapoi pe Terra au reprezentat o reusita uriasa pentru Agentia spatiala americana (National Aeronautics and Space Administration - NASA). De fapt, la apogeul programului spatial Apollo, aproape 400.000 de persoane cu competente…

- Cel mai mare planetariu din Romania s-a deschis la Salina Slanic Prahova Cel mai mare planetariu din România s-a deschis, ieri, la Salina Slanic Prahova, la 208 metri adâncime. Dumitru Prunariu, singurul român care a ajuns în spatiul cosmic, a fost gazda evenimentului…

- Astazi se implinesc 50 de ani de la lansarea Apollo 11, misiunea care i-a dus pe oameni in premiera pe Luna. Momentul istoric care a ramas in memoria colectiva ca un punct de referința al umanitații poate fi sintetizat cel mai bine prin celebra imagine a astronautului Neil Armstrong, cel care a coborat…

- Romanul aflat in vacanta cu familia in Halkidiki, care și-a pierdut soția și copilul in furtuna de miercuri, a povestit pentru postul de televiziune Antena 3 momentele prin care a trecut.Citește și: Viktor Orban avanseaza in Transilvania: Dupa ce a cumparat toata presa de limba maghiara, premierul…

- Adunarea Generala Extraordinara a Sindicatului Roman al Jurnalistilor MediaSind a decis joi calendarul actiunilor greviste ce vor fi declansate in Agentia Nationala de Presa AGERPRES incepand cu data de 2 septembrie, informeaza SRJ Mediasind. Protestele vor fi declansate in cazul in care nu se aproba…

- •„Cerul de sub pamant” iti schimba starea de subteran cu una de calatorie printre stele Violeta Stoica Cel mai mare planetariu din Romania se afla in Salina Slanic, unde s-a deschis “Cerul de sub pamant”, la o adancime de peste 200 de metri! Deja impatimiții de astronomie iau cu asalt Mina Unirea a…