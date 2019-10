Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Pop, padurarul ucis cu sange rece in judetul Maramures, a fost condus pe ultimul drum in dupa-amiaza zilei de sambata, 19 octombrie. Tatal a trei fetite, acesta a fost ingropat intr-un cimitir de la poalele padurii, locul pe care l-a pazit cu pretul vietii. Momente grele pentru familia, prietenii,…

- Detalii halucinante ies la iveala din ancheta demarata in cazul lui Liviu Pop, padurarul ucis de hotii de lemne in Maramures. Cei trei suspecti, ultimii oameni cu care acesta s-a intalnit, au fost audiati de anchetatori, dar nu au fost pusi sub acuzare.

- La aproximativ doua zile de la moartea lui Liviu Pop, padurarul gasit intr-o rapa dintre localitatile Rogoz si Baiut, niciun suspect nu a fost pus sub acuzare. Mai mult, anchetatorii neaga orice implicare a mafiei lemnului in acest caz.

- Romsilva a transmis, joi, ca padurarul Liviu Pop din Maramures a fost impuscat, in timp ce incerca sa impiedice taierea ilegala de arbori, iar trupul sau, care a fost aruncat intr-o rapa, prezinta numeroase urme de agresiune fizica. 16 cazuri de agresiune asupra personalului silvic al Romsilva s-au…

