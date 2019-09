Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a batut fara mila trei femei, intr-o casa din comitatul Bedfordshire, la inceputul lunii septembrie, si pentru care a fost oferita o recompensa de 20.000 de lire, este roman. Potrivit proprietarului casei din Bedfordshire, barbatul periculos filmat in timp ce ii agreseaza mama, fiica si…

- Nicolae Fratutescu, un roman de 49 de ani, a fost condamnat de magistrații Curții Regale din Bradford din Anglia la 10 ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea unei femei, precum și de comiterea altor infracțiuni. Condamnat la 20 de ani de inchisoare in Romania, pentru omor, Nicolae…

- Se ofera recompensa pentru gasirea unui barbat extrem de periculos, care a semanat teroare intr-un comitat din Anglia. Poliția il cauta pe cel care a batut trei femei și care a spart o casa din comitatul Bedfordshire, proprietarul fiind cel care ofera 20.000 de lire sterline pentru gasirea omului.

- Un barbat periculos, care a batut trei femei dupa ce a spart o casa din comitatul Bedfordshire (Anglia), este cautat de Politie, iar proprietarul casei ofera o recompensa de 20.000 de lire sterline pentru prinderea lui, informeaza Observator.tv. Totul s-a intamplat luni, 2 septembrie 2019, intr-o casa…

- Odata cu votul acordat pentru Brexit, elevi care provin din tari est-europene, in principal din Romania si Polonia, si invata in scoli din Anglia si Scotia se confrunta cu un grad tot mai crescut de rasism si xenofobie.

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei (PTF) Nadlac II au descoperit ieri un autoturism marca Audi model S8, in valoare de 70.000 de Euro. Automobilul era cautat de autoritatile din Germania, alerta fiind emisa in aceeasi zi. In jurul orei 17.50, s-a prezentat pentru efectuarea…

- In aceasta dimineata, politistii din cadrul Directiei de Investigatii Criminale ndash; I.G.P.R. si cei de la I.P.J. Cluj au efectuat o perchezitie, la domiciliul unui barbat, suspect de comiterea infractiunii de omor asupra unei femei din Marea Britanie. Potrivit Politiei Romane, este vorba despre un…

- Mario Nicolae, un roman in varsta de 41 de ani, care, „oficial”, era șofer de Uber in Colindale, a ajuns in fața justiției britanice, fiind acuzat de proxenetism. In urma unei anchete amanunțite, declanșate dupa un denunț de anul trecut, care s-a terminat cu inchiderea unui bordel din Dartford, s-a…