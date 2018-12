Kremlinul i-a acuzat luni pe politicienii din Ucraina ca se folosesc de crearea noii Biserici Ortodoxe Ucrainene independente de Moscova in scopuri politice, relateaza Reuters. Ucraina l-a ales sambata pe liderul unei noi biserici ortodoxe nationale, marcand o despartire istorica de Rusia. Decizia este considerata de liderii Ucrainei ca fiind vitala pentru securitatea si independenta tarii. "In Ucraina, aceste procese, aceasta activitate care produce schisma, sunt amestecate complet cu politica, ceea ce probabil nu este permis de canonul bisericesc", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului,…